https://uz.sputniknews.ru/20221101/tadjikskie-literatory-priexali-v-rishtan-29649863.html
Таджикские литераторы приехали в Риштан
Таджикские литераторы приехали в Риштан
Здесь они посетили Центр гончарного искусства и провели литературную встречу с узбекистанскими коллегами.
2022-11-01T18:33+0500
2022-11-01T18:33+0500
2022-11-01T18:33+0500
культура
узбекистан
таджикистан
делегация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29649490_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_29bfd56b6e268f7be297104778b02c7a.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Поэты и писатели из Согдийской области Таджикистана посетили Риштанский район.Торжественная встреча таджикской делегации прошла в Центре общества таджикско-узбекской дружбы, сообщает пресс-служба Риштанского районного хокимията.Гости из Таджикистана посетили дом-музей предприятия “Р+Корон”, созданный мастером-гончаром Равшаном Таджиддиновым, а также Международный центр гончарного дела.В Доме культуры района таджикские литераторы приняли участие в творческой встрече “Ганжи сухан – суз хазинаси” (“Ганжи сухан – сокровище слова"). В мероприятии также приняли участие исследователь Нурали Нуров, поэтесса Гулноз Тахириен, представитель посольства Таджикистана Шахбоз Шоевлар, поэты и писатели из Риштана.Читайте также: В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/01/29649490_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7ca1127cb5d1fd2b2ad81fb19c1f2257.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан риштанский район согдийская область таджикистан
узбекистан риштанский район согдийская область таджикистан
Таджикские литераторы приехали в Риштан
Здесь они посетили Центр гончарного искусства и провели литературную встречу с узбекистанскими коллегами.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Поэты и писатели из Согдийской области Таджикистана посетили Риштанский район.
Торжественная встреча таджикской делегации прошла в Центре общества таджикско-узбекской дружбы, сообщает
пресс-служба Риштанского районного хокимията.
“Узбекистан и соседний Таджикистан связаны общей историей и общими духовными ценностями. Хотя у нас разные языки, у нас одинаковый образ жизни и культура. Вековые традиции добрососедства и взаимного уважения служат прочной основой отношений между нашими странами”, - сказал хоким района Суфхонжон Солиев.
Гости из Таджикистана посетили дом-музей предприятия “Р+Корон”, созданный мастером-гончаром Равшаном Таджиддиновым, а также Международный центр гончарного дела.
В Доме культуры района таджикские литераторы приняли участие в творческой встрече “Ганжи сухан – суз хазинаси” (“Ганжи сухан – сокровище слова"). В мероприятии также приняли участие исследователь Нурали Нуров, поэтесса Гулноз Тахириен, представитель посольства Таджикистана Шахбоз Шоевлар, поэты и писатели из Риштана.