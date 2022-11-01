https://uz.sputniknews.ru/20221101/tadjikskie-literatory-priexali-v-rishtan-29649863.html

Таджикские литераторы приехали в Риштан

Таджикские литераторы приехали в Риштан

Здесь они посетили Центр гончарного искусства и провели литературную встречу с узбекистанскими коллегами.

2022-11-01T18:33+0500

2022-11-01T18:33+0500

2022-11-01T18:33+0500

культура

узбекистан

таджикистан

делегация

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. Поэты и писатели из Согдийской области Таджикистана посетили Риштанский район.Торжественная встреча таджикской делегации прошла в Центре общества таджикско-узбекской дружбы, сообщает пресс-служба Риштанского районного хокимията.Гости из Таджикистана посетили дом-музей предприятия “Р+Корон”, созданный мастером-гончаром Равшаном Таджиддиновым, а также Международный центр гончарного дела.В Доме культуры района таджикские литераторы приняли участие в творческой встрече “Ганжи сухан – суз хазинаси” (“Ганжи сухан – сокровище слова"). В мероприятии также приняли участие исследователь Нурали Нуров, поэтесса Гулноз Тахириен, представитель посольства Таджикистана Шахбоз Шоевлар, поэты и писатели из Риштана.Читайте также: В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона

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