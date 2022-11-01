https://uz.sputniknews.ru/20221101/vozderjivatsya-ot-primeneniya-sily-o-chem-dogovorilis-lidery-na-vstreche-v-sochi-29630596.html
Воздерживаться от применения силы: о чем договорились лидеры на встрече в Сочи
Воздерживаться от применения силы: о чем договорились лидеры на встрече в Сочи
Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении завершили трехсторонний саммит в Сочи. О чем договорились лидеры – в кратком обзоре Sputnik.
2022-11-01T00:26+0500
2022-11-01T00:26+0500
2022-11-01T00:26+0500
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армения
азербайджан
нагорный карабах
встреча
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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Сочи завершилась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Коротко о том, каких договоренностей удалось достигнуть главам государств:Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения.Путин, Пашинян и Алиев подчеркнули в Сочи важность активной подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.Пашинян и Алиев в Сочи приветствовали готовность РФ способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.Лидеры Армении, Азербайджана и России условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, РФ будет оказывать этому всяческое содействие.Путин, Пашинян и Алиев подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.Лидеры России, Армении и Азербайджана отметили в Сочи ключевой вклад российских миротворцев, акцентировали востребованность их усилий.Напомним, трехсторонняя встреча была посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.Читайте также: Путин: Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать - видео
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путин пашинян алиев встреча в сочи тезисы
путин пашинян алиев встреча в сочи тезисы
Воздерживаться от применения силы: о чем договорились лидеры на встрече в Сочи
Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении завершили трехсторонний саммит в Сочи. О чем договорились лидеры – в кратком обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Сочи завершилась трехсторонняя встреча президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Коротко о том, каких договоренностей удалось достигнуть главам государств:
Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения.
Путин, Пашинян и Алиев подчеркнули в Сочи важность активной подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Пашинян и Алиев в Сочи приветствовали готовность РФ способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Лидеры Армении, Азербайджана и России условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, РФ будет оказывать этому всяческое содействие.
Путин, Пашинян и Алиев подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Лидеры России, Армении и Азербайджана отметили в Сочи ключевой вклад российских миротворцев, акцентировали востребованность их усилий.
Напомним, трехсторонняя встреча была посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.