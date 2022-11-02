https://uz.sputniknews.ru/20221102/magnit-planiruet-rasshiryat-biznes-v-uzbekistane-29670356.html

"Магнит" планирует расширять бизнес в Узбекистане

"Магнит" планирует расширять бизнес в Узбекистане

Руководителем подразделения компании в республике назначен Денис Косаченко, который ранее возглавлял Burger King в Москве и Московской области.

2022-11-02T17:32+0500

2022-11-02T17:32+0500

2022-11-02T17:32+0500

общество

узбекистан

россия

компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24226561_124:0:2432:1298_1920x0_80_0_0_feb251a54c0554e1a8eff42589ecf772.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Российская компания "Магнит" планирует расширять и развивать бизнес в Узбекистане, сообщает бизнес-портал Shopper’s.По данным издания, руководителем подразделения компании "Магнит" в Узбекистане "Магнит Средняя Азия" стал Денис Косаченко. Ранее он возглавлял отделение компании Burger Kingв Москве и Подмосковье.Новый руководитель займется развитием и расширением бизнеса компании в Узбекистане и взаимодействием с государственными органами и партнерами.Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство – магазин косметики и бытовой химии "Магнит Cosmetics" открылся в столице республики в апреле. Сейчас в Ташкенте действует 7 магазинов, и еще один – в Чирчике.Представительство в Узбекистане позволит компании развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока, сообщили в компании. Открывать продовольственные магазины в республике компания пока не планирует.Читайте также: Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент магнит косметик руководитель денис косачев