https://uz.sputniknews.ru/20221102/magnit-planiruet-rasshiryat-biznes-v-uzbekistane-29670356.html
"Магнит" планирует расширять бизнес в Узбекистане
"Магнит" планирует расширять бизнес в Узбекистане
Руководителем подразделения компании в республике назначен Денис Косаченко, который ранее возглавлял Burger King в Москве и Московской области.
2022-11-02T17:32+0500
2022-11-02T17:32+0500
2022-11-02T17:32+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Российская компания "Магнит" планирует расширять и развивать бизнес в Узбекистане, сообщает бизнес-портал Shopper’s.По данным издания, руководителем подразделения компании "Магнит" в Узбекистане "Магнит Средняя Азия" стал Денис Косаченко. Ранее он возглавлял отделение компании Burger Kingв Москве и Подмосковье.Новый руководитель займется развитием и расширением бизнеса компании в Узбекистане и взаимодействием с государственными органами и партнерами.Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство – магазин косметики и бытовой химии "Магнит Cosmetics" открылся в столице республики в апреле. Сейчас в Ташкенте действует 7 магазинов, и еще один – в Чирчике.Представительство в Узбекистане позволит компании развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока, сообщили в компании. Открывать продовольственные магазины в республике компания пока не планирует.Читайте также: Узбекистан стал одним из ключевых поставщиков товаров повседневного спроса в Россию
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узбекистан ташкент магнит косметик руководитель денис косачев
узбекистан ташкент магнит косметик руководитель денис косачев
"Магнит" планирует расширять бизнес в Узбекистане
Руководителем подразделения компании в республике назначен Денис Косаченко, который ранее возглавлял Burger King в Москве и Московской области.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Российская компания "Магнит" планирует расширять и развивать бизнес в Узбекистане, сообщает бизнес-портал Shopper’s
.
По данным издания, руководителем подразделения компании "Магнит" в Узбекистане "Магнит Средняя Азия" стал Денис Косаченко. Ранее он возглавлял отделение компании Burger Kingв Москве и Подмосковье.
Новый руководитель займется развитием и расширением бизнеса компании в Узбекистане и взаимодействием с государственными органами и партнерами.
"Я верю, что команда Узбекистана не только внесет значительный вклад в развитие компании, но и позволит ей стать безусловным лидером на рынке Узбекистана, а также заложить фундамент для расширения на территории Средней и Центральной Азии", — рассказал он.
Узбекистан стал первым иностранным государством, где компания "Магнит" открыла свое представительство – магазин косметики и бытовой химии "Магнит Cosmetics" открылся в столице республики в апреле. Сейчас в Ташкенте действует 7 магазинов, и еще один – в Чирчике.
Представительство в Узбекистане позволит компании развивать импорт со странами Средней Азии и Ближнего Востока, сообщили в компании. Открывать продовольственные магазины в республике компания пока не планирует.