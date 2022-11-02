https://uz.sputniknews.ru/20221102/mariya-zaxarova-rasskazala-s-kakoy-informatsionnoy-agressiey-stalkivaetsya-rossiya-29662700.html
Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается Россия — видео
Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается Россия — видео
Теперь с гибридными технологиями дезинформации сталкиваются российские обыватели, заявила Мария Захарова. 02.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-02T12:38+0500
2022-11-02T12:38+0500
2022-11-02T12:48+0500
россия
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона.Используются гибридные технологии: сочетание современных информационных коммуникативных технологий и персональных данных, фейков, все вместе, добавила представитель российского МИД. Более того, с подобными технологиями в России столкнулись обыватели, а не только люди, которые занимаются политикой или журналисты."Теперь это уже, к сожалению, приходит в каждый дом, и самое интересное, опять же, как оказывается сейчас, многое из того, с чем сталкивались на территории нашей страны за последние годы, — звонки с несуществующих аккаунтов, которые приписывались банковскому обслуживанию, использование персональных данных при разговоре, мошеннические схемы — все это, как сейчас выясняется, задолго до февраля 2022 года и так практиковалось с территории Украины или с использованием граждан этой страны, которые проживали в том числе и за рубежом", — пояснила она.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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мария захарова
Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается Россия — видео
12:38 02.11.2022 (обновлено: 12:48 02.11.2022)
Теперь с гибридными технологиями дезинформации сталкиваются российские обыватели, заявила Мария Захарова.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, с какой информационной агрессией сталкивается в последнее время российская сторона.
"Это никакое не влияние, это нападение, настоящая агрессия, которая состоит из целого ряда компонентов. Это отнюдь не только фейки, дезинформация. Уже перешли наши недруги к использованию информационно-психологического воздействия", — заявила она на полях медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиагруппе "Россия сегодня".
Используются гибридные технологии: сочетание современных информационных коммуникативных технологий и персональных данных, фейков, все вместе, добавила представитель российского МИД. Более того, с подобными технологиями в России столкнулись обыватели, а не только люди, которые занимаются политикой или журналисты.
"Теперь это уже, к сожалению, приходит в каждый дом, и самое интересное, опять же, как оказывается сейчас, многое из того, с чем сталкивались на территории нашей страны за последние годы, — звонки с несуществующих аккаунтов, которые приписывались банковскому обслуживанию, использование персональных данных при разговоре, мошеннические схемы — все это, как сейчас выясняется, задолго до февраля 2022 года и так практиковалось с территории Украины или с использованием граждан этой страны, которые проживали в том числе и за рубежом", — пояснила она.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.