https://uz.sputniknews.ru/20221102/minimalnyy-trudovoy-otpusk-uvelichitsya-do-21-dnya-29661119.html
Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня
Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня
Президент утвердил новую редакцию Трудового кодекса. Чем она отличается от действующей редакции – в обзоре Sputnik.
2022-11-02T12:17+0500
2022-11-02T12:17+0500
2022-11-02T12:17+0500
общество
трудовой кодекс
президент
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон об утверждении Трудового кодекса в новой редакции, он вступит в силу через 6 месяцев.Самые важные изменения для узбекистанцев:По данным Минтруда, в результате внедрения новых норм закона ежегодно будет трудоустроено около 500 тысяч граждан. Кроме того, 30 тысяч социально уязвимых работников смогут поступить на работу без испытательного срока.Читайте также: Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению
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трудовой кодекс новая редакция президент утвердил обзор что изменится
трудовой кодекс новая редакция президент утвердил обзор что изменится
Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня
Президент утвердил новую редакцию Трудового кодекса. Чем она отличается от действующей – в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон
об утверждении Трудового кодекса в новой редакции, он вступит в силу через 6 месяцев.
Самые важные изменения для узбекистанцев:
новая редакция кодекса устанавливает минимальную продолжительность рабочего отпуска 21 календарный день вместо нынешних 15 рабочих дней;
работодатели больше не смогут расторгнуть трудовой договор из-за достижения работником пенсионного возраста. Действующий закон дает им такое право;
если выходной день приходится на государственный праздник, теперь он будет переноситься;
размер выходного пособия при увольнении устанавливается дифференцированно в зависимости от стажа работы у работодателя. В частности: 50% среднемесячной заработной платы будут получать работники со стажем работы до 3 лет, 75% — от 3 до 5 лет, 100% — от 5 до 10 лет, 150% — от 10 до 15 лет и 200% — более 15 лет. Сейчас выходное пособие выплачивается в размере 100% среднемесячного заработка независимо от стажа работы.
По данным
Минтруда, в результате внедрения новых норм закона ежегодно будет трудоустроено около 500 тысяч граждан. Кроме того, 30 тысяч социально уязвимых работников смогут поступить на работу без испытательного срока.