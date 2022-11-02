Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня

размер выходного пособия при увольнении устанавливается дифференцированно в зависимости от стажа работы у работодателя. В частности: 50% среднемесячной заработной платы будут получать работники со стажем работы до 3 лет, 75% — от 3 до 5 лет, 100% — от 5 до 10 лет, 150% — от 10 до 15 лет и 200% — более 15 лет. Сейчас выходное пособие выплачивается в размере 100% среднемесячного заработка независимо от стажа работы.