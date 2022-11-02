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https://uz.sputniknews.ru/20221102/minimalnyy-trudovoy-otpusk-uvelichitsya-do-21-dnya-29661119.html
Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня
Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня
Президент утвердил новую редакцию Трудового кодекса. Чем она отличается от действующей редакции – в обзоре Sputnik.
2022-11-02T12:17+0500
2022-11-02T12:17+0500
общество
трудовой кодекс
президент
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон об утверждении Трудового кодекса в новой редакции, он вступит в силу через 6 месяцев.Самые важные изменения для узбекистанцев:По данным Минтруда, в результате внедрения новых норм закона ежегодно будет трудоустроено около 500 тысяч граждан. Кроме того, 30 тысяч социально уязвимых работников смогут поступить на работу без испытательного срока.Читайте также: Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению
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трудовой кодекс новая редакция президент утвердил обзор что изменится
трудовой кодекс новая редакция президент утвердил обзор что изменится

Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня

12:17 02.11.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис CAS в Пхенчхане
Офис CAS в Пхенчхане - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Президент утвердил новую редакцию Трудового кодекса. Чем она отличается от действующей – в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон об утверждении Трудового кодекса в новой редакции, он вступит в силу через 6 месяцев.
Самые важные изменения для узбекистанцев:
новая редакция кодекса устанавливает ​​минимальную продолжительность рабочего отпуска 21 календарный день вместо нынешних 15 рабочих дней;
работодатели больше не смогут расторгнуть трудовой договор из-за достижения работником пенсионного возраста. Действующий закон дает им такое право;
если выходной день приходится на государственный праздник, теперь он будет переноситься;
размер выходного пособия при увольнении устанавливается дифференцированно в зависимости от стажа работы у работодателя. В частности: 50% среднемесячной заработной платы будут получать работники со стажем работы до 3 лет, 75% — от 3 до 5 лет, 100% — от 5 до 10 лет, 150% — от 10 до 15 лет и 200% — более 15 лет. Сейчас выходное пособие выплачивается в размере 100% среднемесячного заработка независимо от стажа работы.
По данным Минтруда, в результате внедрения новых норм закона ежегодно будет трудоустроено около 500 тысяч граждан. Кроме того, 30 тысяч социально уязвимых работников смогут поступить на работу без испытательного срока.
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