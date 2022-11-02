https://uz.sputniknews.ru/20221102/mvd-prizyvaet-poluchat-id-kartu-vzamen-prosrochennyx-pasportov-29655830.html
МВД призывает получать ID-карту взамен просроченных паспортов
МВД призывает получать ID-карту взамен просроченных паспортов
Граждане обязаны иметь действительное удостоверение личности, напомнили в министерстве.
2022-11-02T07:38+0500
2022-11-02T07:38+0500
2022-11-02T08:29+0500
общество
id-карта
паспорт
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/938/03/9380346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_858c92aa8b8ed00f7a9e0b4bee7e9b9f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана призвало граждан получать ID-карты взамен просроченных биометрических паспортов.Граждане обязаны иметь действительное удостоверение личности, иначе их ждет административная ответственность в соответствии со статьей 223 Административного кодекса республики, напомнили в министерстве.Напомним: власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.Подать заявление на замену биометрического паспорта на ID-карту можно через Единый портал интерактивных государственных услуг.Читайте также: Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября – подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/938/03/9380346_164:0:1064:675_1920x0_80_0_0_0969e4c7d02d073470d67d09423fd34c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан мвд id-карта паспорт
узбекистан мвд id-карта паспорт
МВД призывает получать ID-карту взамен просроченных паспортов
07:38 02.11.2022 (обновлено: 08:29 02.11.2022)
Граждане обязаны иметь действительное удостоверение личности, напомнили в министерстве.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Министерство внутренних дел Узбекистана призвало
граждан получать ID-карты взамен просроченных биометрических паспортов.
Граждане обязаны иметь действительное удостоверение личности, иначе их ждет административная ответственность в соответствии со статьей 223 Административного кодекса республики, напомнили в министерстве.
"Поэтому мы просим граждан безотлагательно заменить просроченные биометрические паспорта на идентификационные карты", — говорится в сообщении.
Напомним: власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.
Подать заявление на замену биометрического паспорта на ID-карту можно через Единый портал интерактивных государственных услуг.