https://uz.sputniknews.ru/20221102/mvd-prizyvaet-poluchat-id-kartu-vzamen-prosrochennyx-pasportov-29655830.html

МВД призывает получать ID-карту взамен просроченных паспортов

МВД призывает получать ID-карту взамен просроченных паспортов

Граждане обязаны иметь действительное удостоверение личности, напомнили в министерстве.

2022-11-02T07:38+0500

2022-11-02T07:38+0500

2022-11-02T08:29+0500

общество

id-карта

паспорт

мвд

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана призвало граждан получать ID-карты взамен просроченных биометрических паспортов.Граждане обязаны иметь действительное удостоверение личности, иначе их ждет административная ответственность в соответствии со статьей 223 Административного кодекса республики, напомнили в министерстве.Напомним: власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.Подать заявление на замену биометрического паспорта на ID-карту можно через Единый портал интерактивных государственных услуг.Читайте также: Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября – подробности

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