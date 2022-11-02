https://uz.sputniknews.ru/20221102/rossiya-otkroet-genkonsulstvo-v-samarkande-29663650.html
Россия откроет генконсульство в Самарканде
Россия откроет генконсульство в Самарканде
Диппредставительства также откроются на Мальдивах, Бали, в Гродно и Актау, сообщил замглавы МИД Евгений Иванов. 02.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-02T12:48+0500
2022-11-02T12:48+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Россия откроет генеральное консульство в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.Дипломатические представительства страны также откроются на Мальдивах, Бали, в Гродно и Актау.По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также в популярных туристических местах. Акцент сделают на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Российское консульство в Самарканде может начать работу в 2023 году, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь посольства РФ в Узбекистане Дмитрий Данилов. По его словам, Самарканд для открытия генконсульства выбран не случайно. Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
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самарканд, консульство, мид рф
самарканд, консульство, мид рф
Россия откроет генконсульство в Самарканде
12:48 02.11.2022 (обновлено: 13:10 02.11.2022)
Диппредставительства также откроются на Мальдивах, Бали, в Гродно и Актау, сообщил замглавы МИД Евгений Иванов.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Россия откроет генеральное консульство в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.
Дипломатические представительства страны также откроются на Мальдивах, Бали, в Гродно и Актау.
По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также в популярных туристических местах. Акцент сделают на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
"В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", - сказал Иванов.
Российское консульство в Самарканде может начать работу в 2023 году, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь посольства РФ в Узбекистане Дмитрий Данилов.
"Сейчас активно прорабатывается вопрос открытия генконсульства. Это процесс небыстрый, требуется соблюсти ряд процедур, подобрать здание. Но есть надежда, что в следующем году у России появится второе диппредставительство в республике", - сказал он.
По его словам, Самарканд для открытия генконсульства выбран не случайно.
"Это не только второй по величине город страны, крупнейший мировой туристический центр, но и с недавнего времени ивент-хаб для проведения различных международных форумов", - добавил пресс-секретарь дипмисcии.