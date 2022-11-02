https://uz.sputniknews.ru/20221102/rossiya-otkroet-genkonsulstvo-v-samarkande-29663650.html

Россия откроет генконсульство в Самарканде

Россия откроет генконсульство в Самарканде

Диппредставительства также откроются на Мальдивах, Бали, в Гродно и Актау, сообщил замглавы МИД Евгений Иванов. 02.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-02T12:48+0500

2022-11-02T12:48+0500

2022-11-02T13:10+0500

политика

самарканд

консульство

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1c/29545356_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_4cd25d143cab5a68fc468b70390f8c4c.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Россия откроет генеральное консульство в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.Дипломатические представительства страны также откроются на Мальдивах, Бали, в Гродно и Актау.По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также в популярных туристических местах. Акцент сделают на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Российское консульство в Самарканде может начать работу в 2023 году, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь посольства РФ в Узбекистане Дмитрий Данилов. По его словам, Самарканд для открытия генконсульства выбран не случайно. Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд, консульство, мид рф