https://uz.sputniknews.ru/20221102/tonnu-meda-razdali-maloimuschim-v-namangane-29669211.html

Тонну меда раздали малоимущим в Намангане

Тонну меда раздали малоимущим в Намангане

Благотворительная акция прошла в рамках Международного фестиваля меда, в котором приняли участие пчеловоды из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана.

2022-11-02T16:51+0500

2022-11-02T16:51+0500

2022-11-02T16:51+0500

общество

фестиваль

мед

наманган

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Намангане прошел Международный фестиваль меда. В нем приняли участие более двухсот пчеловодов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.Фестиваль проходил 28-30 октября в парке "Afsonala vodiysi" в Намангане. В рамках фестиваля прошла также выставка-ярмарка продукции пчеловодства.В рамках фестиваля также прошел тренинг для местных и зарубежных пчеловодов, презентация мобильного приложения, отображающего подробную информацию о медовых продуктах.Здесь также прошла встреча в формате B2B между пчеловодами Узбекистана и Кыргызстана. Предприниматели двух стран подписали экспортные соглашения на сумму $5 млн на 2023-2025 годы.В ходе фестиваля участники и организаторы провели благотворительную акцию, бесплатно раздав малоимущим и социально незащищенным гражданам и пожилым людям тысячу килограммов меда.Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео

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