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https://uz.sputniknews.ru/20221102/tonnu-meda-razdali-maloimuschim-v-namangane-29669211.html
Тонну меда раздали малоимущим в Намангане
Тонну меда раздали малоимущим в Намангане
Благотворительная акция прошла в рамках Международного фестиваля меда, в котором приняли участие пчеловоды из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана.
2022-11-02T16:51+0500
2022-11-02T16:51+0500
общество
фестиваль
мед
наманган
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Намангане прошел Международный фестиваль меда. В нем приняли участие более двухсот пчеловодов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.Фестиваль проходил 28-30 октября в парке "Afsonala vodiysi" в Намангане. В рамках фестиваля прошла также выставка-ярмарка продукции пчеловодства.В рамках фестиваля также прошел тренинг для местных и зарубежных пчеловодов, презентация мобильного приложения, отображающего подробную информацию о медовых продуктах.Здесь также прошла встреча в формате B2B между пчеловодами Узбекистана и Кыргызстана. Предприниматели двух стран подписали экспортные соглашения на сумму $5 млн на 2023-2025 годы.В ходе фестиваля участники и организаторы провели благотворительную акцию, бесплатно раздав малоимущим и социально незащищенным гражданам и пожилым людям тысячу килограммов меда.Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
наманган
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узбекистан наманган фестиваль меда тренинг благотворительная акция
узбекистан наманган фестиваль меда тренинг благотворительная акция

Тонну меда раздали малоимущим в Намангане

16:51 02.11.2022
© Министерство туризма и культурного наследия Республики УзбекистанМеждународный фестиваль меда: Наманган признан столицей производства медовой продукции
Международный фестиваль меда: Наманган признан столицей производства медовой продукции - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2022
© Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан
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Благотворительная акция прошла в рамках Международного фестиваля меда, в котором приняли участие пчеловоды из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Намангане прошел Международный фестиваль меда. В нем приняли участие более двухсот пчеловодов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.
Фестиваль проходил 28-30 октября в парке "Afsonala vodiysi" в Намангане. В рамках фестиваля прошла также выставка-ярмарка продукции пчеловодства.
"Получив приглашение на Наманганский фестиваль мёда, я был очень рад принять участие в таком мероприятии. С собой я привёз экологически чистый, уникальный мёд, полученный из продуктов, собранных из горных трав. Узбекские предприниматели проявили большой интерес к нашей продукции и в ходе фестиваля нам удалось заключить ряд выгодных контрактов, — делится пчеловод из Кыргызстана Адхам Мавлонов.
В рамках фестиваля также прошел тренинг для местных и зарубежных пчеловодов, презентация мобильного приложения, отображающего подробную информацию о медовых продуктах.
© Министерство туризма и культурного наследия Республики УзбекистанМеждународный фестиваль меда: Наманган признан столицей производства медовой продукции
Международный фестиваль меда: Наманган признан столицей производства медовой продукции - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2022
Международный фестиваль меда: Наманган признан столицей производства медовой продукции
© Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан
Здесь также прошла встреча в формате B2B между пчеловодами Узбекистана и Кыргызстана. Предприниматели двух стран подписали экспортные соглашения на сумму $5 млн на 2023-2025 годы.
В ходе фестиваля участники и организаторы провели благотворительную акцию, бесплатно раздав малоимущим и социально незащищенным гражданам и пожилым людям тысячу килограммов меда.
Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
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