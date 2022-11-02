https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-administratsii-prezidenta-naznachen-novyy-zamglavy-29660696.html

В Администрации президента назначен новый замглавы

В Администрации президента назначен новый замглавы

Шавкат Мирзиёев назначил на эту должность начальника Службы протокола президента. 02.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-02T11:42+0500

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политика

администрация президента

назначение

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Новым заместителем руководителя Администрации президента – начальником Службы протокола президента назначен Улугбек Курбанов. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.Ранее Улугбек Курбанов занимал должность начальника Службы протокола президента, а прежде возглавлял Управление государственного протокола Министерства иностранных дел республики.Читайте также: Замминистра водного хозяйства стал новым хокимом Сардобинского района

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администрация президента, назначение