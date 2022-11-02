https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-administratsii-prezidenta-naznachen-novyy-zamglavy-29660696.html
В Администрации президента назначен новый замглавы
В Администрации президента назначен новый замглавы
Шавкат Мирзиёев назначил на эту должность начальника Службы протокола президента. 02.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-02T11:42+0500
2022-11-02T11:42+0500
2022-11-02T12:04+0500
политика
администрация президента
назначение
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Новым заместителем руководителя Администрации президента – начальником Службы протокола президента назначен Улугбек Курбанов. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.Ранее Улугбек Курбанов занимал должность начальника Службы протокола президента, а прежде возглавлял Управление государственного протокола Министерства иностранных дел республики.Читайте также: Замминистра водного хозяйства стал новым хокимом Сардобинского района
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администрация президента, назначение
администрация президента, назначение
В Администрации президента назначен новый замглавы
11:42 02.11.2022 (обновлено: 12:04 02.11.2022)
Шавкат Мирзиёев назначил на эту должность начальника Службы протокола президента.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Новым заместителем руководителя Администрации президента – начальником Службы протокола президента назначен Улугбек Курбанов. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА
.
Ранее Улугбек Курбанов занимал должность начальника Службы протокола президента, а прежде возглавлял Управление государственного протокола Министерства иностранных дел республики.