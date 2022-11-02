https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-ashxabade-otkroetsya-russkiy-dramteatr-29666859.html

В Ашхабаде откроется русский драмтеатр

В Ашхабаде откроется русский драмтеатр

Об этом заявил экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации России.

2022-11-02T16:09+0500

2022-11-02T16:09+0500

2022-11-02T16:09+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Туркменистане откроется русский драматический театр и туркмено-российский университет, сообщает РИА Новости.Об этом сообщил глава верхней палаты парламента и экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации России.По его словам, в Туркменистане сегодня работают десятки русскоязычных школ, а также "единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина".Гурбангулы Бердымухамедов также предложил российским коллегам рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.В мае в ходе визита делегации Совфеда в Ашхабад стороны подписали соглашение о сотрудничестве верхних палат парламентов двух стран.Читайте также: В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" — фото

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