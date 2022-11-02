https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-ashxabade-otkroetsya-russkiy-dramteatr-29666859.html
В Ашхабаде откроется русский драмтеатр
В Ашхабаде откроется русский драмтеатр
Об этом заявил экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации России.
2022-11-02T16:09+0500
2022-11-02T16:09+0500
2022-11-02T16:09+0500
в мире
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
ашхабад
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/656/24/6562438_0:33:3007:1724_1920x0_80_0_0_bbac0c65cde563cb0c2b0599f254c5da.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Туркменистане откроется русский драматический театр и туркмено-российский университет, сообщает РИА Новости.Об этом сообщил глава верхней палаты парламента и экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации России.По его словам, в Туркменистане сегодня работают десятки русскоязычных школ, а также "единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина".Гурбангулы Бердымухамедов также предложил российским коллегам рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.В мае в ходе визита делегации Совфеда в Ашхабад стороны подписали соглашение о сотрудничестве верхних палат парламентов двух стран.Читайте также: В Ашхабаде открылся парк "Ташкент" — фото
туркменистан
ашхабад
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/656/24/6562438_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_7c8107014e4df9a23fd9cb7a609aa2de.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туркменистан ашхабад гурбангулы бердымухамедов русский драмтеатр туркмено-российский университет
туркменистан ашхабад гурбангулы бердымухамедов русский драмтеатр туркмено-российский университет
В Ашхабаде откроется русский драмтеатр
Об этом заявил экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации России.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В Туркменистане откроется русский драматический театр и туркмено-российский университет, сообщает РИА Новости
.
Об этом сообщил глава верхней палаты парламента и экс-президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации России.
"Через культуру, искусство и науку, образование мы сможем обогатить стратегию и содержание нашего партнерства. В связи с этим хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане", - заявил он в своей речи.
По его словам, в Туркменистане сегодня работают десятки русскоязычных школ, а также "единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина".
"Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях. Сегодня мы уже работаем над проектированием и строительством в будущем Русского драматического театра в Ашхабаде. Обсуждаем и вопросы, связанные с созданием туркмено-российского университета", - добавил он.
Гурбангулы Бердымухамедов также предложил российским коллегам рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
В мае в ходе визита делегации Совфеда в Ашхабад стороны подписали соглашение о сотрудничестве верхних палат парламентов двух стран.