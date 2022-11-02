https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-mediagruppe-rossiya-segodnya-proxodit-mediaforum-stran-sng--pryamaya-translyatsiya-29659328.html
В медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум стран СНГ – прямая трансляция
В медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум стран СНГ – прямая трансляция
Форум "Развитие медиа в меняющемся мире" посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.
2022-11-02T12:10+0500
2022-11-02T12:10+0500
2022-11-02T12:10+0500
видео
прямая трансляция
миа "россия сегодня"
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В Международной медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум "Развитие медиа в меняющемся мире".Форум посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.Среди спикеров - генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.
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прямая трансляция медиафорум международная медиагруппа "россия сегодня"
прямая трансляция медиафорум международная медиагруппа "россия сегодня"
В медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум стран СНГ – прямая трансляция
Форум "Развитие медиа в меняющемся мире" посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.
В Международной медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум "Развитие медиа в меняющемся мире".
Форум посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.
Среди спикеров - генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.