https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-mediagruppe-rossiya-segodnya-proxodit-mediaforum-stran-sng--pryamaya-translyatsiya-29659328.html

В медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум стран СНГ – прямая трансляция

В медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум стран СНГ – прямая трансляция

Форум "Развитие медиа в меняющемся мире" посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.

2022-11-02T12:10+0500

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видео

прямая трансляция

миа "россия сегодня"

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В Международной медиагруппе "Россия сегодня" проходит медиафорум "Развитие медиа в меняющемся мире".Форум посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.Среди спикеров - генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.

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