https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-ryade-rayonov-kashkadarinskoy-oblasti-proshel-sel-29669956.html

В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель

В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель

Селевой поток с гор Китабского района прошел через село "Джовуз", сообщает МЧС.

2022-11-02T15:30+0500

2022-11-02T15:30+0500

2022-11-02T15:30+0500

происшествия

кашкадарьинская область

мчс

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Узбекистана.По данным МЧС, в результате затяжных дождей, в Китабском, Камашинском, Гузарском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области произошел перелив дождевой воды из арыков и других водораспределительных сооружений.В частности, селевой поток, скопившийся на территории махалли "Кухсор" в Китабском районе, прошел через село "Джовуз". Разрушений или пострадавших в результате селя нет, сообщили в МЧС.В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий разгула стихии.Читайте также: В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец

кашкадарьинская область

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