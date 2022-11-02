https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-ryade-rayonov-kashkadarinskoy-oblasti-proshel-sel-29669956.html
В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель
В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель
Селевой поток с гор Китабского района прошел через село "Джовуз", сообщает МЧС.
2022-11-02T15:30+0500
2022-11-02T15:30+0500
2022-11-02T15:30+0500
происшествия
кашкадарьинская область
мчс
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Узбекистана.По данным МЧС, в результате затяжных дождей, в Китабском, Камашинском, Гузарском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области произошел перелив дождевой воды из арыков и других водораспределительных сооружений.В частности, селевой поток, скопившийся на территории махалли "Кухсор" в Китабском районе, прошел через село "Джовуз". Разрушений или пострадавших в результате селя нет, сообщили в МЧС.В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий разгула стихии.Читайте также: В результате давки в Сеуле погиб узбекистанец
кашкадарьинская область
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мчс кашкадарьинская область китабский район сель
мчс кашкадарьинская область китабский район сель
В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель
Селевой поток с гор Китабского района прошел через село "Джовуз", сообщает МЧС.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В ряде районов Кашкадарьинской области прошел сель. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Узбекистана.
По данным МЧС, в результате затяжных дождей, в Китабском, Камашинском, Гузарском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области произошел перелив дождевой воды из арыков и других водораспределительных сооружений.
В частности, селевой поток, скопившийся на территории махалли "Кухсор" в Китабском районе, прошел через село "Джовуз". Разрушений или пострадавших в результате селя нет, сообщили в МЧС.
В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий разгула стихии.