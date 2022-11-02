https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-senate-obsudili-vzaimodeystvie-spetsslujb-po-zaschite-granits-29656167.html
В Сенате обсудили взаимодействие спецслужб по защите границ
В Сенате обсудили взаимодействие спецслужб по защите границ
В круглом столе приняли участие депутаты и руководство погранслужбы, Минобороны, МВД и других ведомств.
2022-11-02T08:22+0500
2022-11-02T08:22+0500
2022-11-02T08:28+0500
общество
безопасность
граница
сенат республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности провел круглый стол по взаимодействию пограничных войск, обороны, таможенной службы, органов внутренних дел и махалли в защите границ государства, сообщает пресс-служба Сената.В мероприятии приняли участие сенаторы, депутаты Жокагры Кенеса Каракалпакстана, областных и ташкентского городского кенгаша народных депутатов, руководство пограничных войск, министерств Обороны, внутренних дел и махалли, Таможенного комитета, Агентства по делам молодежи.Как отметили участники встречи, в настоящее время угрозы национальной безопасности становятся все более серьезными, в связи с чем спецслужбы принимают меры по обеспечению прочности границы.В частности, с начала 2022 года представители госструктур провели более 1000 профилактических встреч с жителями приграничных территорий. В марте и августе в приграничных районах провели профилактические акции "Чегара тозалаш". В республике действуют 120 мобильных групп, в состав которых вошли сотрудники МВД, службы госбезопасности, Нацгвардии и Минобороны.Изучив результаты работы спецслужб и имеющиеся проблемы, участники круглого стола выработали рекомендации по решению этих проблем.Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео
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сенат олий мажлиса круглый стол безопасность границы
сенат олий мажлиса круглый стол безопасность границы
В Сенате обсудили взаимодействие спецслужб по защите границ
08:22 02.11.2022 (обновлено: 08:28 02.11.2022)
В круглом столе приняли участие депутаты и руководство погранслужбы, Минобороны, МВД и других ведомств.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности провел круглый стол по взаимодействию пограничных войск, обороны, таможенной службы, органов внутренних дел и махалли в защите границ государства, сообщает
пресс-служба Сената.
В мероприятии приняли участие сенаторы, депутаты Жокагры Кенеса Каракалпакстана, областных и ташкентского городского кенгаша народных депутатов, руководство пограничных войск, министерств Обороны, внутренних дел и махалли, Таможенного комитета, Агентства по делам молодежи.
Как отметили участники встречи, в настоящее время угрозы национальной безопасности становятся все более серьезными, в связи с чем спецслужбы принимают меры по обеспечению прочности границы.
В частности, с начала 2022 года представители госструктур провели более 1000 профилактических встреч с жителями приграничных территорий. В марте и августе в приграничных районах провели профилактические акции "Чегара тозалаш". В республике действуют 120 мобильных групп, в состав которых вошли сотрудники МВД, службы госбезопасности, Нацгвардии и Минобороны.
Изучив результаты работы спецслужб и имеющиеся проблемы, участники круглого стола выработали рекомендации по решению этих проблем.