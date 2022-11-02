https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-senate-obsudili-vzaimodeystvie-spetsslujb-po-zaschite-granits-29656167.html

В Сенате обсудили взаимодействие спецслужб по защите границ

В Сенате обсудили взаимодействие спецслужб по защите границ

В круглом столе приняли участие депутаты и руководство погранслужбы, Минобороны, МВД и других ведомств.

2022-11-02T08:22+0500

2022-11-02T08:22+0500

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общество

безопасность

граница

сенат республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности провел круглый стол по взаимодействию пограничных войск, обороны, таможенной службы, органов внутренних дел и махалли в защите границ государства, сообщает пресс-служба Сената.В мероприятии приняли участие сенаторы, депутаты Жокагры Кенеса Каракалпакстана, областных и ташкентского городского кенгаша народных депутатов, руководство пограничных войск, министерств Обороны, внутренних дел и махалли, Таможенного комитета, Агентства по делам молодежи.Как отметили участники встречи, в настоящее время угрозы национальной безопасности становятся все более серьезными, в связи с чем спецслужбы принимают меры по обеспечению прочности границы.В частности, с начала 2022 года представители госструктур провели более 1000 профилактических встреч с жителями приграничных территорий. В марте и августе в приграничных районах провели профилактические акции "Чегара тозалаш". В республике действуют 120 мобильных групп, в состав которых вошли сотрудники МВД, службы госбезопасности, Нацгвардии и Минобороны.Изучив результаты работы спецслужб и имеющиеся проблемы, участники круглого стола выработали рекомендации по решению этих проблем.Читайте также: В Самарканде стартовала неделя паломнического туризма – видео

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