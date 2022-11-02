https://uz.sputniknews.ru/20221102/v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-shaxmatnyy-turnir-29662278.html

В Ташкенте пройдет международный шахматный турнир

В Ташкенте пройдет международный шахматный турнир

Главный приз чемпионата среди любителей и профессионалов Tashkent Open - автомобиль Chevrolet Tracker.

2022-11-02T14:11+0500

2022-11-02T14:11+0500

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спорт

ташкент

шахматы

турнир

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В столице Узбекистана пройдет международный шахматный турнир Tashkent Open.Как сообщили корреспонденту Sputnik организаторы состязания, турнир пройдет в гостинице Hilton6-7 ноября. Принять участие в соревновании смогут как профессионалы, так и любители шахмат.Уже в четверг, 3 ноября, на странице турнира начнется отборочный этап для любителей. Зарегистрироваться для прохождения отборочного тура можно с 1 по 3 ноября.Очные соревнования среди победителей отборочного этапа пройдут 6 и 7 ноября. Победители соревнований получат денежные вознаграждения и ценные подарки. Главный приз турнира - автомобиль Chevrolet Tracker.Как сообщили организаторы турнира, в ходе предварительной записи зарегистрировалось 2607 любителей, из них 335 женщин и 2272 мужчин. Заявки на участие подал также 151 профессионал из всех регионов Узбекистана и из других стран.В числе профессиональных шахматистов, подавших заявку на участие в турнире – члены сборной команды Узбекистана и победители различных международных соревнований Жахонгир Вохидов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вохидов.Читайте также: В Узбекистане откроется первая бесплатная профессиональная воркаут-зона

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