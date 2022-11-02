https://uz.sputniknews.ru/20221102/video-my-ne-do-kontsa-osoznaem-rol-russkogo-yazyka-kak-svyazuyuschego-faktora---xinshteyn-29683305.html
Видео: "Мы не до конца осознаем роль русского языка, как связующего фактора" - Хинштейн
Видео: "Мы не до конца осознаем роль русского языка, как связующего фактора" - Хинштейн
Значимость русского языка как языка межнационального общения подчеркнул на медиафоруме стран СНГ депутат Александр Хинштейн. 02.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-02T19:04+0500
2022-11-02T19:04+0500
2022-11-02T19:04+0500
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миа "россия сегодня"
депутат
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Мы не до конца осознаем значимость и роль русского языка, как связующего фактора. Такое заявление сделал председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Александр Хинштейн на Медиафоруме стран СНГ, который провела медиагруппа "Россия сегодня". Он отметил, что русский язык это не просто средство межнационального общения. Это то, что объединяет людей безотносительно их национальной или конфессиональной принадлежности. В Международной медиагруппе "Россия сегодня" в среду прошел медиафорум "Развитие медиа в меняющемся мире".Форум был посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.Среди спикеров — генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.
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миа "россия сегодня", депутат
миа "россия сегодня", депутат
Видео: "Мы не до конца осознаем роль русского языка, как связующего фактора" - Хинштейн
Значимость русского языка как языка межнационального общения подчеркнул на медиафоруме стран СНГ депутат Александр Хинштейн.
ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Мы не до конца осознаем значимость и роль русского языка, как связующего фактора. Такое заявление сделал председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы России Александр Хинштейн на Медиафоруме стран СНГ, который провела медиагруппа "Россия сегодня".
Он отметил, что русский язык это не просто средство межнационального общения. Это то, что объединяет людей безотносительно их национальной или конфессиональной принадлежности.
"Это именно наша связующая нить, наши скрепы, - сказал он. - Сегодня мы сталкиваемся с постоянной политикой отмен. Отмена нашей культуры, музыки, истории. И если мы не защитим русский язык, то следующая отмена коснется, конечно же, русского языка.
В Международной медиагруппе "Россия сегодня" в среду прошел медиафорум "Развитие медиа в меняющемся мире".
Форум был посвящен анализу текущего состояния и перспективам работы СМИ в странах Содружества Независимых Государств.
Среди спикеров — генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, а также главный редактор газеты "Республика Армения" Арарат Петросян, декан факультета журналистики Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына Ширин Костюк и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов СНГ.