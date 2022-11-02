https://uz.sputniknews.ru/20221102/video-protiv-rossii-vedyotsya-polnotsennaya-informatsionnaya-voyna---kiselev-29662527.html
Видео: против России ведется полноценная информационная война — Киселёв
Видео: против России ведется полноценная информационная война — Киселёв
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" выступает на медиафоруме "Развитие медиа в меняющемся мире".
2022-11-02T12:33+0500
2022-11-02T12:33+0500
2022-11-02T12:46+0500
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Против России ведется полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.Киселёв также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", — добавил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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россия информационная война
россия информационная война
Видео: против России ведется полноценная информационная война — Киселёв
12:33 02.11.2022 (обновлено: 12:46 02.11.2022)
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" выступает на медиафоруме "Развитие медиа в меняющемся мире".
ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Против России ведется полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
"Вот если война против России сейчас гибридная, то информационная агрессия вполне себе полноценная, без всяких скидок, без двусмысленностей, просто напрямую, в лоб с нами воюют всеми возможными средствами, доступными в информационных войнах, причём изобретают новые. Но ничего не получается, потому что на нашей стороне правда, и правда против тех, кто затеял агрессию против России и практически против всего мира", — сказал Киселев в приветственном слове участникам медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.
Киселёв также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", — добавил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.