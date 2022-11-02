https://uz.sputniknews.ru/20221102/video-protiv-rossii-vedyotsya-polnotsennaya-informatsionnaya-voyna---kiselev-29662527.html

Видео: против России ведется полноценная информационная война — Киселёв

Видео: против России ведется полноценная информационная война — Киселёв

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" выступает на медиафоруме "Развитие медиа в меняющемся мире".

2022-11-02T12:33+0500

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россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

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ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Против России ведется полноценная, без скидок, информационная война, но правда на нашей стороне, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Он отметил, что "если сказать правду про взрыв европейских газопроводов, то она будет против англосаксов и будет в пользу России, поэтому ее и не говорят". По его словам, такая же ситуация и с рядом других тем.Киселёв также выразил уверенность, что Россия не проигрывает в информационных войнах. "Мы едины, стабильны, и так и будем проходить эту дистанцию до полной победы", — добавил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.

россия

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