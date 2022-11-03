https://uz.sputniknews.ru/20221103/kyrgyzstan-i-uzbekistan-podpisali-soglashenie-po-kempirabadskomu-vodoxranilischu-29705874.html

Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу

Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу

В ходе визита Владимира Норова в Бишкек министры иностранных дел двух стран подписали ряд важных документов.

2022-11-03T17:28+0500

2022-11-03T17:28+0500

2022-11-03T17:28+0500

политика

кыргызстан

узбекистан

владимир норов

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов посетил с официальным визитом Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился со своим кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Министры обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-узбекских отношений и вопросы региональной и международной политики.По итогам переговоров министры подписали целый ряд важных двусторонних документов:Кроме того, министры также приняли совместное заявление и Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы.Читайте также: Нурмуратов: 57% расчетов между Узбекистаном и Россией происходят в нацвалютах

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узбекистан кыргызстан владимир норов официальный визит соглашение по совместному использованию водохранилища кемпир-абад