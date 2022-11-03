https://uz.sputniknews.ru/20221103/kyrgyzstan-i-uzbekistan-podpisali-soglashenie-po-kempirabadskomu-vodoxranilischu-29705874.html
Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу
Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу
В ходе визита Владимира Норова в Бишкек министры иностранных дел двух стран подписали ряд важных документов.
2022-11-03T17:28+0500
2022-11-03T17:28+0500
2022-11-03T17:28+0500
политика
кыргызстан
узбекистан
владимир норов
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов посетил с официальным визитом Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился со своим кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Министры обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-узбекских отношений и вопросы региональной и международной политики.По итогам переговоров министры подписали целый ряд важных двусторонних документов:Кроме того, министры также приняли совместное заявление и Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы.Читайте также: Нурмуратов: 57% расчетов между Узбекистаном и Россией происходят в нацвалютах
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узбекистан кыргызстан владимир норов официальный визит соглашение по совместному использованию водохранилища кемпир-абад
узбекистан кыргызстан владимир норов официальный визит соглашение по совместному использованию водохранилища кемпир-абад
Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение по Кемпирабадскому водохранилищу
В ходе визита Владимира Норова в Бишкек министры иностранных дел двух стран подписали ряд важных документов.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов посетил с официальным визитом Бишкек. Об этом сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился со своим кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Министры обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-узбекских отношений и вопросы региональной и международной политики.
"Большое внимание уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику. Министры договорились активизировать проработку содержательной части визита с упором на продвижение торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам переговоров министры подписали целый ряд важных двусторонних документов:
Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;
Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища;
Соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республики;
Меморандум о сотрудничестве между Агентством "Узархив" и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.
Кроме того, министры также приняли совместное заявление и Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы.