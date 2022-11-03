https://uz.sputniknews.ru/20221103/orgnabor-mojet-pomoch-vsemu-eaes-schitayut-trudovye-migranty-iz-uzbekistana-29717483.html

Оргнабор может помочь всему ЕАЭС, считают трудовые мигранты из Узбекистана

Оргнабор может помочь всему ЕАЭС, считают трудовые мигранты из Узбекистана

Это показал опрос, проведенный российскими социологами. О результатах опроса и ситуации на рынке труда рассказала в ходе видеомоста Sputnik доктор социальных... 03.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-03T19:29+0500

2022-11-03T19:29+0500

2022-11-03T19:29+0500

общество

трудовая миграция

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Трудовые мигранты из России в Узбекистане, как правило, находят себя и успешно трудятся, у большинства приезжих очень положительный миграционный опыт. Это показали результаты опроса, проведенного российскими социологами.О результатах опроса среди мигрантов рассказала в ходе видеомоста "Аналитика экономических и демографических аспектов евразийской интеграции в условиях становления нового мироустройства" в информационном агентстве Sputnikпредседатель научного совета "Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС" при Отделении общественных наук РАН, доктор социальных наук Галина Осадчая.Тем не менее, многие из опрошенных считают, что Узбекистан должен создавать условия для их возвращения на родину.Очень полезной инициативой многие мигранты считают стартовавший в прошлом году организованный набор работников для российских предприятий.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тыс. граждан Узбекистана.В середине августа минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: В Москве могут увеличить стоимость патента для мигрантов

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