https://uz.sputniknews.ru/20221103/zaslujennye-pensionery-mogut-poluchit-nadbavki-k-pensii-29674086.html

Заслуженные пенсионеры могут получить надбавки

Заслуженные пенсионеры могут получить надбавки

Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсии с учетом стажа и размера заработка для более чем 75 тыс. пенсионеров.

2022-11-03T08:02+0500

2022-11-03T08:02+0500

2022-11-03T09:40+0500

общество

пенсия

пенсионный фонд

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Пенсионеры, имеющие особые заслуги перед Узбекистаном, будут получать надбавки к пенсии в размере от 100 до 150 % базовой расчетной величины (БРВ, равна 300 тыс. сумов). Об этом на брифинге в АИМК сообщил Фаррух Пардаев, начальник управления Внебюджетного пенсионного фонда.В соответствии с принятым законом о совершенствовании порядка назначения пенсии с 1 января 2023 года Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсии более чем 75 тыс. работающих пенсионеров — инвалидов I и II группы. При этом пенсии увеличатся в среднем до 300 тыс. сумов.В дальнейшем пенсии будут пересчитывать с учетом стажа работы и размера заработка один раз в два года. Всего специалисты фонда пересчитают пенсии более чем 43 тыс. лиц с инвалидностью, ведущим трудовую деятельность после назначения пенсии. Для этого из Пенсионного фонда выделят дополнительно 275 млрд сумов в год.Перерасчет пенсий инвалидов будут осуществлять на основании их обращений в районные (городские) отделения Пенсионного фонда по месту жительства.Власти совершенствуют систему социальной защиты населения, особенно инвалидов, повышая адресность и эффективности государственных программ.Читайте также: Минимальный трудовой отпуск увеличится до 21 дня

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