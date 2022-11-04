https://uz.sputniknews.ru/20221104/eabr-planiruet-investirovat-v-ngmk-29733134.html

ЕАБР планирует инвестировать в НГМК

ЕАБР планирует инвестировать в НГМК

Документ об этом представители предприятия и банка подписали в рамках II Экономического форума Узбекистана.

2022-11-04T19:02+0500

2022-11-04T19:02+0500

2022-11-04T19:02+0500

экономика

узбекистан

еабр

нгмк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17835759_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_6fa260c59b4c3f678d3b5166462d09b5.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) будет финансировать инвестиционную программу АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЕАБР.Предварительные индикативные условия программы представители НГМК и банка подписали в рамках II Экономического форума, проходящего в эти дни в Узбекистане.Цель инвестиционной программы НГМК – увеличить производственные мощности и эффективность производства, развивать перспективные месторождения и улучшить показатели экологичности и безопасности производства.НГМК – одно из крупнейших промышленных предприятий региона. Основная деятельность комбината – добыча и производство золота.Читайте также: Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

нгмк навоийский горно-металлургический комбинат еабр инвестиции