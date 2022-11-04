Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20221104/eabr-planiruet-investirovat-v-ngmk-29733134.html
ЕАБР планирует инвестировать в НГМК
ЕАБР планирует инвестировать в НГМК
Документ об этом представители предприятия и банка подписали в рамках II Экономического форума Узбекистана.
2022-11-04T19:02+0500
2022-11-04T19:02+0500
экономика
узбекистан
еабр
нгмк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17835759_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_6fa260c59b4c3f678d3b5166462d09b5.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) будет финансировать инвестиционную программу АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЕАБР.Предварительные индикативные условия программы представители НГМК и банка подписали в рамках II Экономического форума, проходящего в эти дни в Узбекистане.Цель инвестиционной программы НГМК – увеличить производственные мощности и эффективность производства, развивать перспективные месторождения и улучшить показатели экологичности и безопасности производства.НГМК – одно из крупнейших промышленных предприятий региона. Основная деятельность комбината – добыча и производство золота.Читайте также: Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17835759_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_c644a7d63c9a36ea7b8070eaf13bb126.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нгмк навоийский горно-металлургический комбинат еабр инвестиции
нгмк навоийский горно-металлургический комбинат еабр инвестиции

ЕАБР планирует инвестировать в НГМК

19:02 04.11.2022
© Навоийский горно-металлургический комбинатНавоийский горно-металлургический комбинат
Навоийский горно-металлургический комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2022
© Навоийский горно-металлургический комбинат
Подписаться на
НовостиTelegram
Документ об этом представители предприятия и банка подписали в рамках II Экономического форума Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) будет финансировать инвестиционную программу АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Предварительные индикативные условия программы представители НГМК и банка подписали в рамках II Экономического форума, проходящего в эти дни в Узбекистане.
Цель инвестиционной программы НГМК – увеличить производственные мощности и эффективность производства, развивать перспективные месторождения и улучшить показатели экологичности и безопасности производства.
"Узбекистан — привлекательный рынок для международных инвесторов. Наша стратегия предполагает возможности инвестирования в проекты стран, не являющихся участниками ЕАБР. У нас накоплен большой опыт финансирования подобных проектов с учетом задач по достижению Целей в области устойчивого развития. Поэтому мы рады сегодня заявить о намерении оказать содействие дальнейшему развитию Навоийского горно-металлургического комбината", — отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.
НГМК – одно из крупнейших промышленных предприятий региона. Основная деятельность комбината – добыча и производство золота.
Читайте также: Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0