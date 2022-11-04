https://uz.sputniknews.ru/20221104/eabr-planiruet-investirovat-v-ngmk-29733134.html
ЕАБР планирует инвестировать в НГМК
ЕАБР планирует инвестировать в НГМК
Документ об этом представители предприятия и банка подписали в рамках II Экономического форума Узбекистана.
2022-11-04T19:02+0500
2022-11-04T19:02+0500
2022-11-04T19:02+0500
экономика
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нгмк
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) будет финансировать инвестиционную программу АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЕАБР.Предварительные индикативные условия программы представители НГМК и банка подписали в рамках II Экономического форума, проходящего в эти дни в Узбекистане.Цель инвестиционной программы НГМК – увеличить производственные мощности и эффективность производства, развивать перспективные месторождения и улучшить показатели экологичности и безопасности производства.НГМК – одно из крупнейших промышленных предприятий региона. Основная деятельность комбината – добыча и производство золота.Читайте также: Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль
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нгмк навоийский горно-металлургический комбинат еабр инвестиции
нгмк навоийский горно-металлургический комбинат еабр инвестиции
ЕАБР планирует инвестировать в НГМК
Документ об этом представители предприятия и банка подписали в рамках II Экономического форума Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) будет финансировать инвестиционную программу АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Предварительные индикативные условия программы представители НГМК и банка подписали в рамках II Экономического форума, проходящего в эти дни в Узбекистане.
Цель инвестиционной программы НГМК – увеличить производственные мощности и эффективность производства, развивать перспективные месторождения и улучшить показатели экологичности и безопасности производства.
"Узбекистан — привлекательный рынок для международных инвесторов. Наша стратегия предполагает возможности инвестирования в проекты стран, не являющихся участниками ЕАБР. У нас накоплен большой опыт финансирования подобных проектов с учетом задач по достижению Целей в области устойчивого развития. Поэтому мы рады сегодня заявить о намерении оказать содействие дальнейшему развитию Навоийского горно-металлургического комбината", — отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.
НГМК – одно из крупнейших промышленных предприятий региона. Основная деятельность комбината – добыча и производство золота.