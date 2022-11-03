https://uz.sputniknews.ru/20221103/luchshe-chem-bangladesh--pochemu-rossiya-vybiraet-uzbekskiy-tekstil-29717886.html

Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль

Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль

Узбекистан усиливает экспорт одежды и текстиля на российские рынки. Как республика участвует в российском импортозамещении и одновременно повышает собственные экономические показатели, читайте в материале Sputnik.

2022-11-03T20:12+0500

2022-11-03T20:12+0500

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общество

текстиль

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik, Элина Бекназарова, Данара Курманова. Узбекистан в очередной раз увеличил поставки одежды и текстиля в Россию. Доля узбекских товаров на российском розничном рынке с начала года выросла с 3% до 8%, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли РФ (АКОРТ). И если сейчас Узбекистан попал в пятерку ключевых стран-поставщиков для России наряду с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Южной Кореей, то еще год назад в ТОП-5 были совсем другие страны – тот же Китай, а также Италия, Индонезия, Чехия и Бангладеш.За счет чего Узбекистану удалось оперативно занять освободившиеся ниши на рынке РФ, разбирался Sputnik.Поймать моментПопулярность в России узбекская одежда начала приобретать еще несколько лет назад благодаря онлайн-торговле на крупных российских маркетплейсах вроде Ozon, где активно продавались футболки из узбекского хлопка, или ритейлера Wildberries, который в прошлом году зафиксировал увеличение продаж одежды узбекского производства на 90% по сравнению с 2020 годом.Почему рос спрос на вещи, сделанные в Узбекистане? Ответ банальный – качество, не раз отмечали в пресс-службах онлайн-магазинов. Знаменитый и недорогой узбекский хлопок отлично пошел на производство детских вещей (для детей всегда стараются выбирать натуральные ткани) и спортивной одежды для взрослых (ведь в легкой одежде и заниматься легче).Ну а в феврале этого угода уход ряда западных брендов масс-маркета с российского рынка создал дополнительные возможности для производителей из Узбекистана, считает заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Завадский.В результате по итогам периода с января по июль текущего года Узбекистал продал за рубеж текстильную продукцию на сумму порядка $2 млн, по данным Госкомстата. И $975,5 млн, то есть почти половина из этих денег, обеспечили продажи в Россию.Выгоду может принести и ЕАЭСЕще одним перспективным рынком для узбекских брендов может стать пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС. В ЕАЭС проживает около 184 млн человек, и сами государства Союза не способны покрыть спрос столь большого населения на одежду, ранее отмечали в Центре экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР).Очевидно, предприниматели в странах Союза сами осознают эту потребность, поскольку если в 2017 году Узбекистан привлек инвестиции из ЕАЭС в швейную отрасль на сумму $1,4 млн, то в 2019 году объем инвестиций вырос до $65,2 млн.Узбекистан нацелен и дальше осваивать рынок ЕАЭС, сообщили в "Союзэкспертизе" - об этом говорит потребность узбекских производителей в консультациях на тему сертификации. Дело в том, что в ЕАЭС действует официальный документ – сертификат соответствия техническим регламентам Союза. Он подтверждает, что продукция, которую поставляют на территорию стран ЕАЭС, соответствует требованиям качества, без него ввоз товаров на территорию стран Союза запрещен.Несоответствие продукции стандартам ЕАЭС и отсутствие нужных сертификатов зачастую тормозят сотрудничество небольших швейных фабрик Узбекистана с крупными брендами ЕАЭС, также отметил спикер.Не хлопком единымО плюсах узбекской продукции уже было сказано – это, в первую очередь, натуральность. Но есть у нее и минусы – ограниченные возможности производственных ресурсов, считает Алексей Завадский.Для примера: представим, что компания-заказчик хочет изделия не просто из хлопка, а из хлопка и искусственных волокон. Что это значит? Что фабрике придется импортировать "нехлопковое волокно", чтобы произвести пряжу из смешанных нитей, и стоимость этой пряжи будет выше, чем у продукции из того же Бангладеш.Однако сейчас Узбекистан выигрывает у Бангладеш благодаря антиковидным мерам, из-за которых возникают проблемы с грузоперевозками.Осложняет ситуацию и плохая урожайность хлопка в Бразилии, Индии, Индонезии. На этом фоне Узбекистан выглядит более привлекательным рынком для стран ближнего зарубежья.Впрочем, по мнению Алексея Завадского, в каких-то вопросах стоит перенять опыт Бангладеш.Стоит отметить, что Узбекистан уже воплощает некоторые из этих мер в жизнь – например, в 2023 году власти страны откроют Институт текстильной промышленности в Намангане, чтобы готовить новых специалистов, а еще через год планируют запустить при нем текстильных технопарк, который поможет привлечь инвесторов к проектам выпускников и сотрудников вуза.Ставка на мультибрендВозможности, которые открылись перед текстильными экспортерами, также должны способствовать появлению новых программ стимулирования и льгот для предприятий. Особенно если мы говорим о компаниях, которые хотят обосноваться на российском рынке в качестве производителей под собственным брендом, считает Алексей Завадский.Как рассказали корреспонденту Sputnik в Ассоциации "Узтекстильпром", сегодня в России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний. Кроме этого, Узбекистан планирует создать десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции. На решение повлияли цифры – сегодня на российский рынок свою продукцию поставляют уже 250 текстильных компаний. Более чем достаточное число для создания шоурумов.Качество узбекское, бренд – российскийКроме этого, сегодня на II Международном экономическом форуме в Самарканде стало известно, что российские компании прорабатывают вопросы создания текстильных кластеров в Узбекистане. Об этом заявил представитель российско-узбекского делового совета Тимур Исляев.Стоит отметить, что Россия давно сотрудничает с фабриками Узбекистана – именно в Узбекистане создают часть коллекций популярных российских брендов. К примеру, по данным "Узтекстильпром", компания “Uztex Group” отшивает одежду сразу для ряда российских марок - Gloria Jeans, Ostin, Funday и Спортмастер, а "ISTIQLOL TEXTILE DIZAYN" поставляет трикотажную продукцию для Crockid.Для достижения этой цели власти Узбекистана активно стимулируют текстильных экспортеров. В частности, предприятиям, годовой объем экспорта которых превышает $20 млн, предоставляют единовременный кредит на год суммой до $5 млн. А для предприятий, экспортирующих готовую текстильную продукцию на сумму более $1 млн, дают возможность отсрочки от уплаты таможенных платежей на 120 дней без процентов при ввозе комплектующих изделий, сырья и материалов для производства.Появятся ли новые льготы для предприятий, сотрудничающих с Россией в формате кластера, покажет время. К слову, кластер – это узбекский тренд, именно переход на кластеры по инициативе президента Мирзиёева помог Узбекистану нарастить объемы экспорта. Чем хорош кластер – весь цикл производства происходит в одном месте, то есть иностранный бренд экономит на логистике, что особенно выгодно для ценообразования демократичных марок, на которые сейчас и делает ставку Узбекистан.Читайте также: Какие товары Узбекистан поставляет в Россию – инфографика

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