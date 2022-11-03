Лучше, чем Бангладеш – почему Россия выбирает узбекский текстиль
20:12 03.11.2022 (обновлено: 20:19 03.11.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Узбекистан усиливает экспорт одежды и текстиля на российские рынки. Как республика участвует в российском импортозамещении и одновременно повышает собственные экономические показатели, читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik, Элина Бекназарова, Данара Курманова. Узбекистан в очередной раз увеличил поставки одежды и текстиля в Россию. Доля узбекских товаров на российском розничном рынке с начала года выросла с 3% до 8%, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли РФ (АКОРТ). И если сейчас Узбекистан попал в пятерку ключевых стран-поставщиков для России наряду с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Южной Кореей, то еще год назад в ТОП-5 были совсем другие страны – тот же Китай, а также Италия, Индонезия, Чехия и Бангладеш.
За счет чего Узбекистану удалось оперативно занять освободившиеся ниши на рынке РФ, разбирался Sputnik.
Поймать момент
Популярность в России узбекская одежда начала приобретать еще несколько лет назад благодаря онлайн-торговле на крупных российских маркетплейсах вроде Ozon, где активно продавались футболки из узбекского хлопка, или ритейлера Wildberries, который в прошлом году зафиксировал увеличение продаж одежды узбекского производства на 90% по сравнению с 2020 годом.
Почему рос спрос на вещи, сделанные в Узбекистане? Ответ банальный – качество, не раз отмечали в пресс-службах онлайн-магазинов. Знаменитый и недорогой узбекский хлопок отлично пошел на производство детских вещей (для детей всегда стараются выбирать натуральные ткани) и спортивной одежды для взрослых (ведь в легкой одежде и заниматься легче).
Ну а в феврале этого угода уход ряда западных брендов масс-маркета с российского рынка создал дополнительные возможности для производителей из Узбекистана, считает заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Завадский.
"Республика получила шанс для расширения поставок текстильной продукции через вывод на рынок России товаров уже существующих узбекских марок, создание новых, а также развитие производства в партнерстве с российскими компаниями", - сказал он в комментарии Sputnik.
В результате по итогам периода с января по июль текущего года Узбекистал продал за рубеж текстильную продукцию на сумму порядка $2 млн, по данным Госкомстата. И $975,5 млн, то есть почти половина из этих денег, обеспечили продажи в Россию.
Выгоду может принести и ЕАЭС
Еще одним перспективным рынком для узбекских брендов может стать пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС. В ЕАЭС проживает около 184 млн человек, и сами государства Союза не способны покрыть спрос столь большого населения на одежду, ранее отмечали в Центре экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИР).
Очевидно, предприниматели в странах Союза сами осознают эту потребность, поскольку если в 2017 году Узбекистан привлек инвестиции из ЕАЭС в швейную отрасль на сумму $1,4 млн, то в 2019 году объем инвестиций вырос до $65,2 млн.
Узбекистан нацелен и дальше осваивать рынок ЕАЭС, сообщили в "Союзэкспертизе" - об этом говорит потребность узбекских производителей в консультациях на тему сертификации. Дело в том, что в ЕАЭС действует официальный документ – сертификат соответствия техническим регламентам Союза. Он подтверждает, что продукция, которую поставляют на территорию стран ЕАЭС, соответствует требованиям качества, без него ввоз товаров на территорию стран Союза запрещен.
"Именно теме сертификации было посвящено около 50 встреч, которые наши представители провели на выставке UzTextileExpo, состоявшейся в Ташкенте", - рассказал Алексей Завадский.
Несоответствие продукции стандартам ЕАЭС и отсутствие нужных сертификатов зачастую тормозят сотрудничество небольших швейных фабрик Узбекистана с крупными брендами ЕАЭС, также отметил спикер.
Не хлопком единым
О плюсах узбекской продукции уже было сказано – это, в первую очередь, натуральность. Но есть у нее и минусы – ограниченные возможности производственных ресурсов, считает Алексей Завадский.
"Многие дополнительные составляющие производства - химические нити, химикаты, красители, швейные аксессуары, оборудование, запчасти, расходники и так далее, - импортируются", - объясняет он.
Для примера: представим, что компания-заказчик хочет изделия не просто из хлопка, а из хлопка и искусственных волокон. Что это значит? Что фабрике придется импортировать "нехлопковое волокно", чтобы произвести пряжу из смешанных нитей, и стоимость этой пряжи будет выше, чем у продукции из того же Бангладеш.
Однако сейчас Узбекистан выигрывает у Бангладеш благодаря антиковидным мерам, из-за которых возникают проблемы с грузоперевозками.
"Плохая логистика Бангладеш и КНР сегодня не дает гарантий по срокам поставок. Груз может ехать в Европу от месяца до шести, а товары отгружают не по установленным $1,5−2 тыс. ранее, а по $20 тыс. за один контейнер", - объясняют в "Союзэкспертизе".
Осложняет ситуацию и плохая урожайность хлопка в Бразилии, Индии, Индонезии. На этом фоне Узбекистан выглядит более привлекательным рынком для стран ближнего зарубежья.
Впрочем, по мнению Алексея Завадского, в каких-то вопросах стоит перенять опыт Бангладеш.
"Необходимо отметить следующие меры: стимулирование экспорта, предоставление налоговых и таможенных льгот и преференций, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала, открытие образовательных учреждений в сфере подготовки кадров, - перечисляет эксперт. – Также надзор за соблюдением норм безопасности на производстве, установление высоких экологических стандартов продукции. Как ожидается, за счет вышеперечисленных факторов Бангладеш в ближайшие годы сохранит лидирующие позиции в качестве поставщика одежды на мировой рынок".
Стоит отметить, что Узбекистан уже воплощает некоторые из этих мер в жизнь – например, в 2023 году власти страны откроют Институт текстильной промышленности в Намангане, чтобы готовить новых специалистов, а еще через год планируют запустить при нем текстильных технопарк, который поможет привлечь инвесторов к проектам выпускников и сотрудников вуза.
Ставка на мультибренд
Возможности, которые открылись перед текстильными экспортерами, также должны способствовать появлению новых программ стимулирования и льгот для предприятий. Особенно если мы говорим о компаниях, которые хотят обосноваться на российском рынке в качестве производителей под собственным брендом, считает Алексей Завадский.
"Речь идет и о создании складских площадок на территории России, и о формировании инфраструктуры торговых домов, и о системном подходе к сертификации. В дополнение к уже существующим в Узбекистане мерам поддержки нужно и дальше стимулировать текстильных экспортеров. Помогать им занимать освободившиеся места в торговых центрах России, принимать участие в крупных российских выставках", - заявил он.
Как рассказали корреспонденту Sputnik в Ассоциации "Узтекстильпром", сегодня в России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний. Кроме этого, Узбекистан планирует создать десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции. На решение повлияли цифры – сегодня на российский рынок свою продукцию поставляют уже 250 текстильных компаний. Более чем достаточное число для создания шоурумов.
Качество узбекское, бренд – российский
Кроме этого, сегодня на II Международном экономическом форуме в Самарканде стало известно, что российские компании прорабатывают вопросы создания текстильных кластеров в Узбекистане. Об этом заявил представитель российско-узбекского делового совета Тимур Исляев.
Стоит отметить, что Россия давно сотрудничает с фабриками Узбекистана – именно в Узбекистане создают часть коллекций популярных российских брендов. К примеру, по данным "Узтекстильпром", компания “Uztex Group” отшивает одежду сразу для ряда российских марок - Gloria Jeans, Ostin, Funday и Спортмастер, а "ISTIQLOL TEXTILE DIZAYN" поставляет трикотажную продукцию для Crockid.
"Мы очень активны в России, но нужно быть еще более активными, потому что рынок большой, он требует новых объемов продукции. При этом здесь сложилась серьезная конкуренция, речь идет о давно обосновавшихся турецких брендах, а также агрессивно заходящих на рынок производителях из КНР и Индии", - ранее сказал глава "Узтекстильпром" Ильхом Хайдаров.
Для достижения этой цели власти Узбекистана активно стимулируют текстильных экспортеров. В частности, предприятиям, годовой объем экспорта которых превышает $20 млн, предоставляют единовременный кредит на год суммой до $5 млн. А для предприятий, экспортирующих готовую текстильную продукцию на сумму более $1 млн, дают возможность отсрочки от уплаты таможенных платежей на 120 дней без процентов при ввозе комплектующих изделий, сырья и материалов для производства.
Появятся ли новые льготы для предприятий, сотрудничающих с Россией в формате кластера, покажет время. К слову, кластер – это узбекский тренд, именно переход на кластеры по инициативе президента Мирзиёева помог Узбекистану нарастить объемы экспорта. Чем хорош кластер – весь цикл производства происходит в одном месте, то есть иностранный бренд экономит на логистике, что особенно выгодно для ценообразования демократичных марок, на которые сейчас и делает ставку Узбекистан.
Читайте также: Какие товары Узбекистан поставляет в Россию – инфографика