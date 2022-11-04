https://uz.sputniknews.ru/20221104/eto-prazdnik-edineniya-i-sovmestnogo-resheniya-obschix-problem---malginov-29731297.html

"Это праздник единения и совместного решения общих проблем" - Мальгинов

"Это праздник единения и совместного решения общих проблем" - Мальгинов

В Русском доме в Ташкенте прошел прием в честь российского государственного праздника - Дня народного единства.

2022-11-04T20:01+0500

2022-11-04T20:01+0500

2022-11-04T20:01+0500

общество

россия

россотрудничество

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/04/29731141_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58abdddfe7cbb3accd4317b157d8487e.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В России в пятницу отмечали государственный праздник – День народного единства. Мероприятие, посвященное празднику, прошло и в Русском доме в Ташкенте."Это праздник единения и совместного решения общих проблем", - сказал на мероприятии посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.По словам дипломата, это праздник не только россиян, но и всех народов, связанных с Россией. И само понятие "русский" для него – это больше, чем просто национальность.Участие в мероприятии приняли представители русской диаспоры в Узбекистане, представители общественных организаций и российских компаний.Читайте также: Спектакль узбекистанских студентов покажут на фестивале в Москве

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

русский дом в ташкенте посол россии олег мальгинов интервью день народного единства