https://uz.sputniknews.ru/20221104/eto-prazdnik-edineniya-i-sovmestnogo-resheniya-obschix-problem---malginov-29731297.html
"Это праздник единения и совместного решения общих проблем" - Мальгинов
"Это праздник единения и совместного решения общих проблем" - Мальгинов
В Русском доме в Ташкенте прошел прием в честь российского государственного праздника - Дня народного единства.
2022-11-04T20:01+0500
2022-11-04T20:01+0500
2022-11-04T20:01+0500
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В России в пятницу отмечали государственный праздник – День народного единства. Мероприятие, посвященное празднику, прошло и в Русском доме в Ташкенте."Это праздник единения и совместного решения общих проблем", - сказал на мероприятии посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.По словам дипломата, это праздник не только россиян, но и всех народов, связанных с Россией. И само понятие "русский" для него – это больше, чем просто национальность.Участие в мероприятии приняли представители русской диаспоры в Узбекистане, представители общественных организаций и российских компаний.Читайте также: Спектакль узбекистанских студентов покажут на фестивале в Москве
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русский дом в ташкенте посол россии олег мальгинов интервью день народного единства
русский дом в ташкенте посол россии олег мальгинов интервью день народного единства
"Это праздник единения и совместного решения общих проблем" - Мальгинов
В Русском доме в Ташкенте прошел прием в честь российского государственного праздника - Дня народного единства.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В России в пятницу отмечали государственный праздник – День народного единства. Мероприятие, посвященное празднику, прошло и в Русском доме в Ташкенте.
"Это праздник единения и совместного решения общих проблем", - сказал на мероприятии посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
По словам дипломата, это праздник не только россиян, но и всех народов, связанных с Россией. И само понятие "русский" для него – это больше, чем просто национальность.
"Слово "русский" включает в себя людей всех национальностей, всех религий, для кого русская культура – это не пустой звук, русский язык – это язык, на котором они тоже думают, и для кого судьба родины небезразлична. Многие наши соотечественники являются гражданами Узбекистана. Я благодарен им, что многие из них делают все, чтобы взаимоотношения между нашими странами развивались по восходящей", - сказал Олег Мальгинов в интервью корреспонденту Sputnik
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Участие в мероприятии приняли представители русской диаспоры в Узбекистане, представители общественных организаций и российских компаний.