https://uz.sputniknews.ru/20221104/spektakl-uzbekistanskix-studentov-pokajut-na-festivale-v-moskve-29725843.html
Спектакль узбекистанских студентов покажут на фестивале в Москве
Спектакль узбекистанских студентов покажут на фестивале в Москве
Студенты института искусств и культуры Узбекистана покажут представление "Звезда Востока" по мотивам произведения "Хамса" Алишера Навои.
2022-11-04T12:49+0500
2022-11-04T12:49+0500
2022-11-04T14:16+0500
культура
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институт искусств и культуры
москва
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Делегация из Узбекистана примет участие в Международном театральном фестивале театральных вузов стран СНГ "ГИТИС Мастер-класс", который стартует 7 ноября в Москве.В рамках фестиваля педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству.Участие в фестивале примут студенты восьми театральных школ Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Они представят свои дипломные спектакли на сцене ГИТИСа.Так, студенты Института искусств и культуры Узбекистана покажут театральное представление “Звезда Востока”, созданное по мотивам произведения узбекского поэта Алишера Навои “Хамса”.Как рассказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель мастерской Темур Рашидов, в прошлые годы спектакли этого творческого коллектива уже были отмечены высокими наградами на многих престижных международных театральных смотрах, среди которых Московский международный театральный фестиваль "Твой шанс", "ГИТИС Мастерк-класс" и другие.По завершению программы фестиваля участники обсудят представленные работы с педагогами вузов.Читайте также: В Ташкенте стартовала Международная книжная выставка-ярмарка
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театральный фестиваль гитис студенты института искусств и культуры спектакль алишер навои
театральный фестиваль гитис студенты института искусств и культуры спектакль алишер навои
Спектакль узбекистанских студентов покажут на фестивале в Москве
12:49 04.11.2022 (обновлено: 14:16 04.11.2022)
Студенты Института искусств и культуры Узбекистана покажут представление "Звезда Востока" по мотивам произведения "Хамса" Алишера Навои.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Делегация из Узбекистана примет участие в Международном театральном фестивале театральных вузов стран СНГ "ГИТИС Мастер-класс", который стартует 7 ноября в Москве.
В рамках фестиваля педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству.
Участие в фестивале примут студенты восьми театральных школ Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Они представят свои дипломные спектакли на сцене ГИТИСа.
Так, студенты Института искусств и культуры Узбекистана покажут театральное представление “Звезда Востока”, созданное по мотивам произведения узбекского поэта Алишера Навои “Хамса”.
Как рассказал корреспонденту Sputnik
художественный руководитель мастерской Темур Рашидов, в прошлые годы спектакли этого творческого коллектива уже были отмечены высокими наградами на многих престижных международных театральных смотрах, среди которых Московский международный театральный фестиваль "Твой шанс", "ГИТИС Мастерк-класс" и другие.
"Само произведение Навои прославляет идеи добра, справедливости, свободы, любви, дружбы и верности. А наша интерпретация в постановке произведения будет синтезом слова, музыки и танца", - поделился Темур Рашидов.
По завершению программы фестиваля участники обсудят представленные работы с педагогами вузов.