https://uz.sputniknews.ru/20221104/ispolzovanie-smartfona-v-tualete-opasno-dlya-zdorovya--vrach-29718382.html

Использование смартфона в туалете опасно для здоровья – врач

Использование смартфона в туалете опасно для здоровья – врач

Кандидат медицинских наук объясняет, почему использование смартфона в туалете – 100% опасная привычка.

2022-11-04T08:00+0500

2022-11-04T08:00+0500

2022-11-04T08:00+0500

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здоровье

врач

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Сидеть в туалете со смартфоном опасно для здоровья, предупреждает врач-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.Дело в том, что использование смартфона растягивает время сидения на унитазе, а это чревато серьезными проблемами, рассказал врач в интервью "Газете.Ru".Кроме того, если вам позвонят с плохой новостью или вы прочтете что-то неприятное в сообщении, это может вызвать стресс, который негативно скажется на процессе облегчения и его продолжительности.По словам врача, поход в туалет должен быть коротким. Даже при запорах сидеть на унитазе дольше трех минут не стоит. А чтобы облегчить процесс, нужно есть больше продуктов, содержащих клетчатку: овощи, фрукты, ягоды.Читайте также: Биологи определили, почему белые медведи не скользят

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