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https://uz.sputniknews.ru/20221104/ispolzovanie-smartfona-v-tualete-opasno-dlya-zdorovya--vrach-29718382.html
Использование смартфона в туалете опасно для здоровья – врач
Использование смартфона в туалете опасно для здоровья – врач
Кандидат медицинских наук объясняет, почему использование смартфона в туалете – 100% опасная привычка.
2022-11-04T08:00+0500
2022-11-04T08:00+0500
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Сидеть в туалете со смартфоном опасно для здоровья, предупреждает врач-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.Дело в том, что использование смартфона растягивает время сидения на унитазе, а это чревато серьезными проблемами, рассказал врач в интервью "Газете.Ru".Кроме того, если вам позвонят с плохой новостью или вы прочтете что-то неприятное в сообщении, это может вызвать стресс, который негативно скажется на процессе облегчения и его продолжительности.По словам врача, поход в туалет должен быть коротким. Даже при запорах сидеть на унитазе дольше трех минут не стоит. А чтобы облегчить процесс, нужно есть больше продуктов, содержащих клетчатку: овощи, фрукты, ягоды.Читайте также: Биологи определили, почему белые медведи не скользят
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врач смартфон использование в туалете вредная привычка опасно почему чем вредно геморрой
врач смартфон использование в туалете вредная привычка опасно почему чем вредно геморрой

Использование смартфона в туалете опасно для здоровья – врач

08:00 04.11.2022
© pexels.com/Torsten DettlaffЧерно-серое цифровое устройство
Черно-серое цифровое устройство - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2022
© pexels.com/Torsten Dettlaff
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Кандидат медицинских наук объясняет, почему использование смартфона в туалете – 100% опасная привычка.
Сидеть в туалете со смартфоном опасно для здоровья, предупреждает врач-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.
Дело в том, что использование смартфона растягивает время сидения на унитазе, а это чревато серьезными проблемами, рассказал врач в интервью "Газете.Ru".
"Использование смартфонов в туалете – это вредная привычка, потому что, во-первых, может удлиниться время нахождения на унитазе. При длительном сидении над проемом унитаза натуживания случаются даже после дефекации. А от напряжения увеличиваются геморроидальные узлы. Во-вторых, при длительном сидении происходит компрессия сосудов нижних конечностей, онемение ног", – объяснил специалист.
Кроме того, если вам позвонят с плохой новостью или вы прочтете что-то неприятное в сообщении, это может вызвать стресс, который негативно скажется на процессе облегчения и его продолжительности.
По словам врача, поход в туалет должен быть коротким. Даже при запорах сидеть на унитазе дольше трех минут не стоит. А чтобы облегчить процесс, нужно есть больше продуктов, содержащих клетчатку: овощи, фрукты, ягоды.
Читайте также: Биологи определили, почему белые медведи не скользят
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