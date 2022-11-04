https://uz.sputniknews.ru/20221104/ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga-v-uzbekistane-priurochat-sportivnye-sostyazaniya-29727876.html

Ко Дню государственного флага в Узбекистане приурочат спортивные состязания

Ко Дню государственного флага в Узбекистане приурочат спортивные состязания

Подготовку к спортивной акции Yangi Nafas обсудили на пресс-конференции в столичном хокимияте

2022-11-04T15:35+0500

2022-11-04T15:35+0500

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спорт

забег

ташкент

федерация легкой атлетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В Ташкенте 13 ноября пройдут соревнования Yangi Nafas. Состязания будут приурочены ко Дню государственного флага.О подготовке к забегу представители спортивных ведомств рассказали на пресс-конференции в хокимияте Ташкента 2 ноября.В пресс-конференции принимали участие представители Министерства развития спорта, Федерации легкой атлетики, организационного комитета забега и Клуба любителей бега "ProRun".Участие в забеге примут около 32 спортсменов и любителей бега в Фергане, Коканде, Намангане, Андижане, Чирчике, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Карши, Термезе, Навои, Бухаре, Ургенче, Нукусе и Ташкенте.Длина дистанции во всех городах будет одна – 3 км. По словам организаторов, эта дистанция – оптимальная для участников любого уровня подготовки. В столице для опытных бегунов будет также предусмотрена дистанция 12 км. В парке "Ашхабад" также пройдет семейный забег.Участие в забеге смогут принять и люди с ограниенными возможностями. Организаторы состязаний создадут все условия для их безопасности и комфорта.Победители забегов получат призы – электросамокаты и велосипеды.В рамках акции также пройдут концерты, развлекательные мероприятия и флешмобы.Читайте также: Видео: в Ташкенте открылась первая воркаут-площадка

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