https://uz.sputniknews.ru/20221104/kyzylkumskiy-fosforitnyy-kompleks-privatiziruyut-29724704.html

"Кызылкумский фосфоритный комплекс" приватизируют

"Кызылкумский фосфоритный комплекс" приватизируют

Производственная мощность предприятия составляет 716 тыс. тонн фосфоритного концентрата и фосфорной муки в год.

2022-11-04T12:04+0500

2022-11-04T12:04+0500

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общество

приватизация

комбинат

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Агентство госактивов объявило о начале приватизации ООО "Кызылкумский фосфоритный комплекс". Для этого на конкурсной основе привлекут профессиональную консалтинговую компанию.Государственную долю в комплексе полностью выставят на продажу в соответствии с программами приватизации.Комплекс является крупным производителем фосфоритного концентрата и фосфорной муки. Предприятие создано в 1998 году и предназначено для переработки и обогащения фторапатитовой зернистой фосфоритной руды на базе рудника Джерой-Сардарин (Ташкоринский рудник) в Навоийской области.Производственная мощность "Кызылкумского фосфоритного комплекса" составляет 716 тыс. тонн в год. Уставный капитал компании составляет 450,86 млрд. сумов.Президент Шавкат Мирзиёев поручил ускорить приватизацию акций и долей в предприятиях химической отрасли, принадлежащих государству и обществу "Узкимёсаноат".Агентству госактивов предстоит завершить конкурсы до 1 октября 2023 года по продаже активов: АО "Ферганаазот" (99,02% акций, ООО Первый резинотехнический завод (100% акций), АО Дехканабадский калийный завод (100%) , ООО "Кимётранс-логистик" (100%) , ООО "Хамкор-кимёсервис" (100%), ООО "Кимётранс" (25%) и др.Средства, полученные от продажи пакетов государства и "Узкимёсаноат" в уставном фонде "Ферганаазота", в равных долях будут направлены в госбюджет и Фонд химической промышленности.Читайте также: Число предприятий с госдолей в Узбекистане сократилось на 30%

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