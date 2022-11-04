https://uz.sputniknews.ru/20221104/revizory-pentagona-na-ukraine-proschay-orujie-29726167.html

Ревизоры Пентагона на Украине: прощай, оружие!

Ревизоры Пентагона на Украине: прощай, оружие!

Вашингтон отрицает нелегальную торговлю американским оружием на Украине, однако лишь треть военных грузов для ВСУ достигает места назначения.

2022-11-04T13:34+0500

2022-11-04T13:34+0500

2022-11-04T13:41+0500

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И это удобный предлог, как для сокращения военной помощи США киевскому режиму, так и для эскалации прямого конфликта НАТО с Россией – без учета интересов и потребностей украинской псевдо-государственности.Российская специальная военная операция на Украине доказала, что слухи о могуществе американского и западноевропейского ВПК сильно преувеличены, и странам НАТО соревноваться с Россией в производстве оружия по-прежнему очень сложно. За восемь месяцев боевых действий войска РФ уничтожили 6270 танков и других боевых бронемашин, 3544 артиллерийских орудий и минометов, 2414 беспилотников, 881 систему РСЗО, 497 самолетов и вертолетов, 384 зенитных ракетных комплекса ВСУ, и много чего еще.Статистика Минобороны РФ свидетельствует о том, что Украина трижды потеряла свой оружейный арсенал (по состоянию на 24 февраля), то есть значительно опустошила арсеналы НАТО. Однако Вашингтон и Брюссель сегодня тревожит не только могущество ВС России. Значительная часть многомиллиардной (в долларах и евро) западной военной помощи транзитом через Украину уходит на международный "черный рынок" оружия, и может внезапно "выстрелить" в странах Североатлантического альянса.Вашингтон официально отрицает воровство (перепродажу) американского оружия на Украине, которая занимает 122 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции, и считается на Западе "коррумпированной квазидемократией". По данным издания Newsweek, лишь треть отправленных на Украину военных грузов США действительно прибыла к месту назначения. Объективно Пентагон не способен контролировать, куда идет военная помощь. Ревизоры США смогли проверить всего 10 % отправляемого для ВСУ "оружия повышенного риска" (прежде всего, это комплексы Stinger и Javelin).Война не все спишет. Ранее мы наблюдали, как афганские талибы пилотируют трофейные американские вертолеты Black Hawk, а исламские боевики в Ираке эксплуатируют десятки захваченных танков Abrams. В Пентагоне понимают, что дроны и ракеты Украинского ТВД представляют растущую угрозу странам-союзникам и непосредственно территории США.Поправка на коррупциюПо данным Кильского института мировой экономики, который отслеживает военную помощь Украине, с конца февраля США выделили более 23 млрд долларов, Великобритания – 3,7 млрд долларов, Германия – 1,4 млрд долларов, Польша – 1,8 млрд долларов. Беспрецедентные и непрозрачные для конгресса США объемы военных поставок киевскому режиму потребовали от Белого дома создать принципиально иную систему контроля. С ноября в роли надзирателей украинских арсеналов выступают военнослужащие армии США, которые могут быть уничтожены на украинской территории ударами российской авиации и артиллерии – в любую минуту, наравне с другими иностранными солдатами в рядах ВСУ.Вроде бы, инспекторы США не появятся "вблизи линии фронта", однако безопасных локаций на карте Украины нет. Высока вероятность, что новый формат американского контроля за оружейными поставками с ростом потерь Пентагона станет причиной прямого военного столкновения Россия – НАТО. Аналогичным образом – после предполагаемого обстрела двух американских эсминцев в Тонкинском заливе – началась война США во Вьетнаме.Вашингтон не может не учитывать такого развития событий, и эскалации конфликта за пределами Украинского ТВД. Заметим, десятки тысяч военнослужащих США собрались в Румынии, Польше и странах Балтии не на пикник. Неслучайно экс-советник американского президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс задается вопросом: "Учитывая чрезвычайное количество осуществленных Вашингтоном атак под фальшивым флагом, следует ли нам ожидать еще одной атаки на Украине, которая вовлечет США в войну против России?".С другой стороны, после промежуточных выборов в конгресс США 8 ноября передача киевскому режиму крупных "пакетов" военной помощи может усложниться, пошатнуться или коллапсировать. Таковы реалии "сияющего града на холме". Старший научный сотрудник американского Института Катона Гален Карпентер замечает: "Сохранение независимости и территориальной целостности Украины, безусловно, не стоит того, чтобы Соединенные Штаты рисковали войной с обладающей ядерным оружием Россией". Во всех случаях, полностью зависимой от иностранной военной и экономической помощи Украине необходимо трезво смотреть в темное будущее: США не станут до последнего защищать "коррумпированную квазидемократию", а Евросоюз – тень "босса".Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера напомнил: "Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия – уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику". Киевский режим и Украина в целом – тупое орудие США и НАТО, заведомо включенные в список "сопутствующих потерь".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Фиговый листок для ПВО: американцы передадут Киеву 8 ЗРК NASAMS

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пентагон, сша, украина