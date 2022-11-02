https://uz.sputniknews.ru/20221102/figovyy-listok-dlya-pvo-amerikantsy-peredadut-kievu-8-zrk-nasams-29683795.html

Фиговый листок для ПВО: американцы передадут Киеву 8 ЗРК NASAMS

Фиговый листок для ПВО: американцы передадут Киеву 8 ЗРК NASAMS

Появление эффективных натовских средств ПВО на Украине – область ненаучной фантастики.

2022-11-02T20:26+0500

2022-11-02T20:26+0500

2022-11-02T20:26+0500

колумнисты

киев

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США и другие страны НАТО в ближайшие годы не смогут создать эффективные системы ПВО-ПРО для борьбы с гиперзвуковыми ракетами – для себя любимых. "Современные" натовские ЗРК в боевых условиях подтверждают технологическую деградацию Запада.Представитель Пентагона на вчерашнем брифинге сообщил, что США передадут Украине 8 батарей ЗРК NASAMS средней дальности (до 25 км): две – в ноябре, остальные – позднее. Соединенные Штаты пообещали также легкие комплексы Vampire, а ранее передали Киеву 1400 ПЗРК "Стингер" (малой дальности).В ходе сокрушительной для Запада российской специальной военной операции реанимацию украинской ПВО пытаются обеспечить и другие страны НАТО: Норвегия в июле поставила две батареи ЗРК NASAMS, Германия недавно передала четыре ЗРК IRIS-T средней дальности (до 40 км). Закономерно возникает вопрос: всё вместе – это много или мало? Займемся арифметикой.В каждой батарее ЗРК NASAMS (совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской корпорации Raytheon) – три огневых взвода и 54 ракеты. То есть четыре "украинские" батареи NASAMS обеспечат условный залп 216 зенитных ракет. Батарея ЗРК IRIS-T из полученных в октябре четырех пусковых установок располагает залпом 32 ракет. Киев просил больше – десять ЗРК IRIS-T SLM, однако их изготовление займет около трех лет.Всего получается пять батарей и 248 ракет, интеграция которых в единую сеть на технологической базе ВСУ маловероятна. Практика боевого применения показывает, что две сотни ракет ЗРК NASAMS и ЗРК IRIS-T небо над Киевом "закрыть" не могут. На территории Украины – сотни важных объектов ВСУ и 20 областных центров, соответственно зенитных батарей должно быть на порядок больше (пятьдесят).США планируют поставить Киеву ЗРК NASAMS в ноябре, а в Германии учатся эксплуатировать этот комплекс около 100 украинских военнослужащих. Ограниченное количество "заряженных" специалистов ВСУ свидетельствует о том, что в обозримой перспективе Украина много современных ЗРК не получит. Антироссийская повестка обходится Западу слишком дорого – одна батарея NASAMS с комплектом боеприпасов на мировом рынке стоит более одного миллиарда долларов. Неслучайно Вашингтон делает ставку на легкие (бюджетные) ракетные комплексы типа Vampire, которые предназначены для борьбы с беспилотниками, и могут всего за два часа устанавливаться на "джихад-мобилях", то есть пикапах ВСУ.Заложники Байдена и ЗеленскогоВсе поставленные США и НАТО киевскому режиму средства ПВО количеством и качеством погоды на Украинском ТВД не делают, на ежедневные ракетные удары России по объектам ВСУ практически не влияют. Так, российские дальние бомбардировщики 31 октября применили по наземным целям новые сверхзвуковые крылатые ракеты Х-32 ("убийцы авианосцев"), нарушили управление группировками войск и тыловым обеспечением ВСУ. Ни одна из КР Х-32 не была перехвачена средствами ПВО противника.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября заявил, что высокоточные удары российских войск по критической инфраструктуре Украины позволяют эффективно снижать потенциал ВСУ. В тот же день в Киеве сообщили о повреждении 40 % украинской энергоинфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ракетных ударах по 18 целям в 10 регионах, и о том, что расчеты ВСУ сбили 44 из 50 российских ракет. Как шесть уцелевших ракет поразили 18 целей, и зачем Киеву более совершенные средства ПВО – большая загадка.Российские ракетные удары продолжаются непрерывно с 10 октября. Новые объекты и цели поражены 2 ноября в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и других областях Украины. Оперативная обстановка для ВСУ и НАТО совершенно безотрадная. Даже в Пентагоне признают, что российские удары по энергосистеме Украины имеют "широкие последствия". При этом западные аналитические центры упрямо настаивают: "Партнеры должны заложить основу для военной победы Украины в 2023 году". Западные покровители обещают предоставить киевскому режиму "более мощные и сложные в эксплуатации средства ПВО". Однако даже "исключительная" ПРО США признана слишком дорогостоящей и неэффективной против современных российских крылатых ракет Х-101 (Х-102). Не касаясь даже новейших гиперзвуковых ракет, которых американские радары просто не видят.Запад способен проецировать на Украинском ТВД только технологическое отставание в области ПВО-ПРО. Новейший немецкий комплекс ПВО IRIS-T (еще не принятый на вооружение бундесвера) показал низкую эффективность на фоне массированных российских ударов по Киеву. С точки зрения специалистов ЗРК IRIS-T – сложная, прихотливая и дорогая техника, не способная перехватывать большинство современных российских ракет. IRIS-T интересен лишь оригинальной адаптацией авиационных ракет для запуска с поверхности земли. Норвежско-американский комплекс NASAMS для ВСУ неким "вундерваффе" точно не станет. Поставки Киеву старинных американских ЗРКHAWK мы оценивали ранее.Между тем, судьбы войны и мира на планете решаются в ином измерении. ВМС США намерены приобрести еще пять атомных стратегических подводных лодок класса Columbia, каждая из которых будет нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с баллистическими ракетами с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения, и потратить на всю серию из 12 субмарин 128 млрд долларов. Немецкое издание Junge Welt справедливо замечает, что сегодня опасность ядерной эскалации выше, чем в разгар "Карибского кризиса" в 1962 году – Белый дом "выстилает мостик" к взаимной ликвидации США и России, мир оказался заложником глупости Байдена и "комплекса Наполеона" Зеленского. Полагаю, мир могут спасти только реализация российской концепции равной и неделимой безопасности, сила российского духа и красота русского оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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фиговый листок для пво американцы передадут киеву 8 зрк nasams появление эффективных натовских средств пво на украине область ненаучной фантастики