https://uz.sputniknews.ru/20221104/u-shkolnikov-samarkanda-sokratyat-kanikuly-29729725.html
У школьников Самарканда сократят каникулы
У школьников Самарканда сократят каникулы
Это связано с тем, что ученики ряда школ города отдыхали в дни проведения саммита ШОС.
2022-11-04T17:32+0500
2022-11-04T17:32+0500
2022-11-04T17:32+0500
общество
школа
каникулы
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/14/22857048_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ceacda1c69905581b6070c1f01269a5b.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В ряде школ Самарканда школьники не уйдут на каникулы в ноябре.Как сообщили в пресс-службе областного отдела образования, это связано с тем, что ряд школ города не работал в дни проведения в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 5 о 19 сентября.Это касается 19 школ Самаркандского, Тайлакского, Акдарьинского и Джомбойского районов.Пропущенные в сентябре дни занятий компенсируют за счет осенних каникул, а также за счет последних пяти дней зимних и трех дней весенних каникул.Соответствующие решения приняли советы депутатов города Самарканда, Акдарьинского, Тайлакского, Самаркандского районов, а также хокимият Джомбойского района.Читайте также: Ко Дню государственного флага в Узбекистане приурочат спортивные состязания
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/14/22857048_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d2a914bde61b51ee0b09e83f94cc6aae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саммит шос самарканд каникулы
саммит шос самарканд каникулы
У школьников Самарканда сократят каникулы
Это связано с тем, что ученики ряда школ города отдыхали в дни проведения саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В ряде школ Самарканда школьники не уйдут на каникулы в ноябре.
Как сообщили
в пресс-службе областного отдела образования, это связано с тем, что ряд школ города не работал в дни проведения в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 5 о 19 сентября.
Это касается 19 школ Самаркандского, Тайлакского, Акдарьинского и Джомбойского районов.
Пропущенные в сентябре дни занятий компенсируют за счет осенних каникул, а также за счет последних пяти дней зимних и трех дней весенних каникул.
Соответствующие решения приняли советы депутатов города Самарканда, Акдарьинского, Тайлакского, Самаркандского районов, а также хокимият Джомбойского района.