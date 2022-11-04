https://uz.sputniknews.ru/20221104/u-shkolnikov-samarkanda-sokratyat-kanikuly-29729725.html

У школьников Самарканда сократят каникулы

У школьников Самарканда сократят каникулы

Это связано с тем, что ученики ряда школ города отдыхали в дни проведения саммита ШОС.

2022-11-04T17:32+0500

2022-11-04T17:32+0500

2022-11-04T17:32+0500

общество

школа

каникулы

самарканд

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В ряде школ Самарканда школьники не уйдут на каникулы в ноябре.Как сообщили в пресс-службе областного отдела образования, это связано с тем, что ряд школ города не работал в дни проведения в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 5 о 19 сентября.Это касается 19 школ Самаркандского, Тайлакского, Акдарьинского и Джомбойского районов.Пропущенные в сентябре дни занятий компенсируют за счет осенних каникул, а также за счет последних пяти дней зимних и трех дней весенних каникул.Соответствующие решения приняли советы депутатов города Самарканда, Акдарьинского, Тайлакского, Самаркандского районов, а также хокимият Джомбойского района.Читайте также: Ко Дню государственного флага в Узбекистане приурочат спортивные состязания

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