https://uz.sputniknews.ru/20221104/v-uzbekistane-nachnut-markirovat-vodu-i-napitki-29728997.html

В Узбекистане начнут маркировать воду и напитки

В Узбекистане начнут маркировать воду и напитки

В республике вводят поэтапную маркировку различных групп товаров

2022-11-04T16:27+0500

2022-11-04T16:27+0500

2022-11-04T16:27+0500

общество

маркировка

вода

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В Узбекистане вступит в силу требование об обязательной маркировке воды и прохладительных напитков. Соответствующее постановление приняло 2 ноября правительство республики.Согласно постановлению, с 1 июля 2023 года необходимо будет маркировать фруктовые и овощные соки (без содержания спирта), газированную и негазированную воду и напитки.А с 1 августа 2024 года вводится обязательная маркировка прохладительных напитков в металлической и алюминиевой таре.Напомним, на днях вступило в силу требование об обязательной маркировке определенных бытовых приборов и лекарственных средств.Читайте также: Бытовую технику теперь нужно маркировать

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маркировка вода прохладительные напитки