https://uz.sputniknews.ru/20221104/v-uzbekistane-nachnut-markirovat-vodu-i-napitki-29728997.html
В Узбекистане начнут маркировать воду и напитки
В Узбекистане начнут маркировать воду и напитки
В республике вводят поэтапную маркировку различных групп товаров
2022-11-04T16:27+0500
2022-11-04T16:27+0500
2022-11-04T16:27+0500
общество
маркировка
вода
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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В Узбекистане вступит в силу требование об обязательной маркировке воды и прохладительных напитков. Соответствующее постановление приняло 2 ноября правительство республики.Согласно постановлению, с 1 июля 2023 года необходимо будет маркировать фруктовые и овощные соки (без содержания спирта), газированную и негазированную воду и напитки.А с 1 августа 2024 года вводится обязательная маркировка прохладительных напитков в металлической и алюминиевой таре.Напомним, на днях вступило в силу требование об обязательной маркировке определенных бытовых приборов и лекарственных средств.Читайте также: Бытовую технику теперь нужно маркировать
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MIA „Rosiya Segodnya“
маркировка вода прохладительные напитки
маркировка вода прохладительные напитки
В Узбекистане начнут маркировать воду и напитки
В республике вводят поэтапную маркировку различных групп товаров
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В Узбекистане вступит в силу требование об обязательной маркировке воды и прохладительных напитков. Соответствующее постановление приняло 2 ноября правительство республики.
Согласно постановлению, с 1 июля 2023 года необходимо будет маркировать фруктовые и овощные соки (без содержания спирта), газированную и негазированную воду и напитки.
А с 1 августа 2024 года вводится обязательная маркировка прохладительных напитков в металлической и алюминиевой таре.
Напомним, на днях вступило в силу требование об обязательной маркировке определенных бытовых приборов и лекарственных средств.