https://uz.sputniknews.ru/20221104/v-uzbekskix-shkolax-testiruyut-uchebniki-na-osnove-finskoy-sistemy-obrazovaniya-29718687.html

В узбекских школах тестируют учебники на основе финской системы образования

В узбекских школах тестируют учебники на основе финской системы образования

Специалисты МНО разработают новые учебные пособия для начальной школы на основе зарубежного опыта.

2022-11-04T09:21+0500

2022-11-04T09:21+0500

2022-11-04T09:21+0500

общество

образование

школа

учебник

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В Ташкенте начнут тестировать новые учебники для начальной школы, разработанные на основе финской системы образования.Этот вопрос обсуждали участники совещания под председательством главы президентской администрации Сардора Умурзакова.Задачу усовершенствовать систему школьного образования поставил перед чиновниками президент Шавкат Мирзиёев перед началом текущего учебного года. Для реализации этой задачи Министерство народного образования занялось разработкой новых учебников, соответствующих современным требованиям, на основе зарубежного опыта.В частности, специалисты министерства разрабатывают комплект учебников для 1-4 классов на основе финского опыта.В частности, учебники по естественным и точным наукам закупят в финских издательствах и адаптируют их для национальных школ. Учебные пособия по иностранным языкам (английкому, русскому, немецкому, французскому) закупят в соответствующих странах и адаптируют их для местных школьников.А книги по предметам, содержащим идеологический компонент и информацию о культурных и национальных особенностях создадут местные специалисты.Тестировать новые учебники начнут на базе школы №134 в Ташкенте, а затем и еще в 14 школах по всей республике. Учителя, подавшие заявки для участия в тестировании новой учебной программы, пройдут курсы повышения квалификации. Всего в тестировании примут участие более 6,4 тыс. педагогов начального образования, сообщили в ходе совещания.Читайте также: В Самарканде пройдет узбекско-российский молодежный форум

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