https://uz.sputniknews.ru/20221106/notarialnye-palaty-uzbekistana-i-rossii-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-29750716.html
Нотариальные палаты Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
Нотариальные палаты Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
Кроме того, сотрудничать договорились также Московская городская нотариальная палата и Самаркандское областное отделение Нотариальной палаты Узбекистана.
2022-11-06T13:07+0500
2022-11-06T13:07+0500
2022-11-06T13:07+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. Нотариальная палата Узбекистана и Федеральная нотариальная палата России подписали Меморандум о сотрудничестве.Переговоры между ведомствами прошли в рамках международной конференции "Перспективы совершенствования и развития нотариальной деятельности" в Самарканде.О сотрудничестве также договорились Московская городская нотариальная палата и Самаркандское областное управление Нотариальной палаты Узбекистана."Мы рады подписать меморандум о сотрудничестве с Нотариальной палатой Узбекистана. Опыт, накопленный узбекистанскими коллегами, мы могли бы внедрять в работу частных нотариусов Российской Федерации", — сказал Константин. Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты России.Участники конференции обсудили реформы в сфере нотариата в Узбекистане, достижения Нотариальной палаты республики, которая существует более 2 лет.Между тем, российские и узбекистанские специалисты признали, что есть аспекты, которым следует учиться друг у друга для более эффективного сотрудничества, цель которого – сделать оказание юридических услуг гражданам удобным и прозрачным.Читайте также: В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум – подробности
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нотариальная палата узбекистана федеральная нотариальная палата россии сотрудничество меморандум конференция
нотариальная палата узбекистана федеральная нотариальная палата россии сотрудничество меморандум конференция
Нотариальные палаты Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
Кроме того, сотрудничать договорились также Московская городская нотариальная палата и Самаркандское областное отделение Нотариальной палаты Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. Нотариальная палата Узбекистана и Федеральная нотариальная палата России подписали Меморандум о сотрудничестве.
Переговоры между ведомствами прошли в рамках международной конференции "Перспективы совершенствования и развития нотариальной деятельности" в Самарканде.
О сотрудничестве также договорились Московская городская нотариальная палата и Самаркандское областное управление Нотариальной палаты Узбекистана.
"Мы рады подписать меморандум о сотрудничестве с Нотариальной палатой Узбекистана. Опыт, накопленный узбекистанскими коллегами, мы могли бы внедрять в работу частных нотариусов Российской Федерации", — сказал Константин. Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты России.
Участники конференции обсудили реформы в сфере нотариата в Узбекистане, достижения Нотариальной палаты республики, которая существует более 2 лет.
Между тем, российские и узбекистанские специалисты признали, что есть аспекты, которым следует учиться друг у друга для более эффективного сотрудничества, цель которого – сделать оказание юридических услуг гражданам удобным и прозрачным.