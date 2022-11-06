https://uz.sputniknews.ru/20221106/s-nachala-goda-v-uzbekistane-otkryli-11-novyx-mechetey-29758618.html
С начала года в Узбекистане открыли 11 новых мечетей
С начала года в Узбекистане открыли 11 новых мечетей
В настоящее время в республике строят и ремонтируют более 300 мечетей.
2022-11-06T20:03+0500
2022-11-06T20:03+0500
2022-11-06T20:03+0500
общество
мечеть
статистика
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ТАШЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Узбекистане за первые 9 месяцев открылось 11 новых мечетей. Об этом сообщает агентство УзА.Еще 49 мечетей восстановили и 35 - отремонтировали. Общее число действующих мечетей в республике достигло 2112, сообщает агентство.В настоящее время в стране идет строительство или ремонт 325 мечетей.Читайте также: Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане
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узбекистан количество мечетей с начала года всего ремонтируют построено восстановлено
узбекистан количество мечетей с начала года всего ремонтируют построено восстановлено
С начала года в Узбекистане открыли 11 новых мечетей
В настоящее время в республике строят и ремонтируют более 300 мечетей.
ТАШЕНТ, 6 ноя - Sputnik.
В Узбекистане за первые 9 месяцев открылось 11 новых мечетей. Об этом сообщает агентство УзА
.
Еще 49 мечетей восстановили и 35 - отремонтировали. Общее число действующих мечетей в республике достигло 2112, сообщает агентство.
В настоящее время в стране идет строительство или ремонт 325 мечетей.