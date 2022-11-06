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Трое узбекистанцев прошли в полуфинал ЧА по боксу
Трое узбекистанцев прошли в полуфинал ЧА по боксу
Четвертьфинальные встречи Чемпионата Азии проходят в Аммане.
2022-11-06T18:13+0500
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спорт
бокс
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Спортсмены сборной команды Узбекистана принимают участие в четвертьфинальных встречах Чемпионата Азии по боксу в Иордании.На данный момент трое узбекистанцев завоевали право на участие в полуфинале первенства, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.В весовой категории до 54 килограммов Шахзод Музаффаров одолел иранца Мехди Хусрави и завоевал путёвку в полуфинал.В категории до 57 килограммов Абдумалик Халаков победил еще одного иранца, Саджада Мухаммада.А Адхамжон Мухиддинов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, прошел в полуфинал досрочно, поскольку его соперник, Хунатип Пиднуч из Тайланда, не смог выйти на ринг из-за травмы.Читайте также: В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег
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чемпионат азии иордания амман четвертьфинал шахзод музаффаров абдумалик халаков адхамжон мухиддинов
чемпионат азии иордания амман четвертьфинал шахзод музаффаров абдумалик халаков адхамжон мухиддинов

Трое узбекистанцев прошли в полуфинал ЧА по боксу

18:13 06.11.2022 (обновлено: 18:24 06.11.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаБоксер Адхамжон Мухиддинов
Боксер Адхамжон Мухиддинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Четвертьфинальные встречи Чемпионата Азии проходят в Аммане.
ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Спортсмены сборной команды Узбекистана принимают участие в четвертьфинальных встречах Чемпионата Азии по боксу в Иордании.
На данный момент трое узбекистанцев завоевали право на участие в полуфинале первенства, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
В весовой категории до 54 килограммов Шахзод Музаффаров одолел иранца Мехди Хусрави и завоевал путёвку в полуфинал.
В категории до 57 килограммов Абдумалик Халаков победил еще одного иранца, Саджада Мухаммада.
А Адхамжон Мухиддинов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, прошел в полуфинал досрочно, поскольку его соперник, Хунатип Пиднуч из Тайланда, не смог выйти на ринг из-за травмы.
Читайте также: В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег
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