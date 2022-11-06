https://uz.sputniknews.ru/20221106/troe-uzbekistantsev-proshli-v-polufinal-cha-po-boksu-29757782.html

Трое узбекистанцев прошли в полуфинал ЧА по боксу

Трое узбекистанцев прошли в полуфинал ЧА по боксу

Четвертьфинальные встречи Чемпионата Азии проходят в Аммане.

2022-11-06T18:13+0500

2022-11-06T18:13+0500

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спорт

бокс

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Спортсмены сборной команды Узбекистана принимают участие в четвертьфинальных встречах Чемпионата Азии по боксу в Иордании.На данный момент трое узбекистанцев завоевали право на участие в полуфинале первенства, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.В весовой категории до 54 килограммов Шахзод Музаффаров одолел иранца Мехди Хусрави и завоевал путёвку в полуфинал.В категории до 57 килограммов Абдумалик Халаков победил еще одного иранца, Саджада Мухаммада.А Адхамжон Мухиддинов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, прошел в полуфинал досрочно, поскольку его соперник, Хунатип Пиднуч из Тайланда, не смог выйти на ринг из-за травмы.Читайте также: В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег

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