https://uz.sputniknews.ru/20221106/v-samarkande-startuet-ejegodnyy-blagotvoritelnyy-zabeg-29748829.html
В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег
В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег
В этом году цель акции – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей.
2022-11-06T11:04+0500
2022-11-06T11:04+0500
2022-11-06T11:04+0500
спорт
самарканд
марафон
забег
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon.Забег начнется 6 ноября. В этом году цель марафона – адаптировать мези для незрячих и слабовидящих людей, сообщили организаторы акции.Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы. Отдельно пройдет забег для детей.Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане. В этом году в забеге принимают участие более 3300 участников из 40 стран.Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда. А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа. Для детей 6 ноября пройдет серия мастер-классов по рисованию и аквагриму.Читайте также: Видео: как узбекистанские тяжелоатлеты готовятся к предстоящему чемпионату мира
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благотворительный марафон забег samarkand marathon дистанции
благотворительный марафон забег samarkand marathon дистанции
В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег
В этом году цель акции – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Самарканде стартует ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon.
Забег начнется 6 ноября. В этом году цель марафона – адаптировать мези для незрячих и слабовидящих людей, сообщили
организаторы акции.
Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы. Отдельно пройдет забег для детей.
Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане. В этом году в забеге принимают участие более 3300 участников из 40 стран.
Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда. А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.
Для детей 6 ноября пройдет серия мастер-классов по рисованию и аквагриму.