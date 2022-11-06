https://uz.sputniknews.ru/20221106/v-tashkente-zalojat-kamen-v-osnovanie-leningradskogo-monumenta-29757112.html

В Ташкенте заложат камень в основание "Ленинградского монумента"

В Ташкенте заложат камень в основание "Ленинградского монумента"

В Узбекистан прибывает большая делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

2022-11-06T17:16+0500

2022-11-06T17:16+0500

2022-11-06T17:26+0500

общество

санкт-петербург

ташкент

самарканд

монумент

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Большая делегация из Санкт-Петербурга посетит Узбекистан. Возглавит делегацию губернатор города Александр Беглов, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках визита, который будет проходить с 7 по 9 ноября, гости возложат цветы к мемориалу Боевой славы на Волгоградском кладбище и к памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.Кроме того, представители делегации примут участие в торжественной церемонии закладки камня в основание "Ленинградского монумента" - как знака благодарности от жителей северной столицы России народу Узбекистана, пришедшему на помощь эвакуированным блокадниками в годы Великой Отечественной войны.Гости из Санкт-Петербурга также встретятся с хокимом Ташкента и примут участие в бизнес-форуме межрегионального сотрудничества.Затем делегация отправится в Самарканд, где планирует возложить цветы к могиле Ислама Каримова, встретиться с хокимом Самаркандской области, посетить миграционный центр, областную научную универсальную библиотеку имени А.С. Пушкина.Руководство Санкт-Петербурга также встретится с бывшими жителями блокадного Ленинграда, живущими сейчас в Ташкенте и Самаркандской области.Напомним, инициативу возвести "Ленинградский монумент" в Ташкенте власти Санкт-Петербурга озвучили во время визита в Россию Заместителя хокима Ташкента Шарофа Рахманова в октябре.Читайте также: "Лазги" в Санкт-Петербурге: узбекистанские артисты дали мастер-класс

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