https://uz.sputniknews.ru/20221106/v-tashkente-zalojat-kamen-v-osnovanie-leningradskogo-monumenta-29757112.html
В Ташкенте заложат камень в основание "Ленинградского монумента"
В Ташкенте заложат камень в основание "Ленинградского монумента"
В Узбекистан прибывает большая делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.
2022-11-06T17:16+0500
2022-11-06T17:16+0500
2022-11-06T17:26+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Большая делегация из Санкт-Петербурга посетит Узбекистан. Возглавит делегацию губернатор города Александр Беглов, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках визита, который будет проходить с 7 по 9 ноября, гости возложат цветы к мемориалу Боевой славы на Волгоградском кладбище и к памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.Кроме того, представители делегации примут участие в торжественной церемонии закладки камня в основание "Ленинградского монумента" - как знака благодарности от жителей северной столицы России народу Узбекистана, пришедшему на помощь эвакуированным блокадниками в годы Великой Отечественной войны.Гости из Санкт-Петербурга также встретятся с хокимом Ташкента и примут участие в бизнес-форуме межрегионального сотрудничества.Затем делегация отправится в Самарканд, где планирует возложить цветы к могиле Ислама Каримова, встретиться с хокимом Самаркандской области, посетить миграционный центр, областную научную универсальную библиотеку имени А.С. Пушкина.Руководство Санкт-Петербурга также встретится с бывшими жителями блокадного Ленинграда, живущими сейчас в Ташкенте и Самаркандской области.Напомним, инициативу возвести "Ленинградский монумент" в Ташкенте власти Санкт-Петербурга озвучили во время визита в Россию Заместителя хокима Ташкента Шарофа Рахманова в октябре.Читайте также: "Лазги" в Санкт-Петербурге: узбекистанские артисты дали мастер-класс
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санкт-петербург делегация ташкент самарканд "ленинградский монумент"
санкт-петербург делегация ташкент самарканд "ленинградский монумент"
В Ташкенте заложат камень в основание "Ленинградского монумента"
17:16 06.11.2022 (обновлено: 17:26 06.11.2022)
В Узбекистан прибывает большая делегация из Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Большая делегация из Санкт-Петербурга посетит Узбекистан. Возглавит делегацию губернатор города Александр Беглов, сообщает корреспондент Sputnik
.
В рамках визита, который будет проходить с 7 по 9 ноября, гости возложат цветы к мемориалу Боевой славы на Волгоградском кладбище и к памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.
Кроме того, представители делегации примут участие в торжественной церемонии закладки камня в основание "Ленинградского монумента" - как знака благодарности от жителей северной столицы России народу Узбекистана, пришедшему на помощь эвакуированным блокадниками в годы Великой Отечественной войны.
Гости из Санкт-Петербурга также встретятся с хокимом Ташкента и примут участие в бизнес-форуме межрегионального сотрудничества.
Затем делегация отправится в Самарканд, где планирует возложить цветы к могиле Ислама Каримова, встретиться с хокимом Самаркандской области, посетить миграционный центр, областную научную универсальную библиотеку имени А.С. Пушкина.
Руководство Санкт-Петербурга также встретится с бывшими жителями блокадного Ленинграда, живущими сейчас в Ташкенте и Самаркандской области.
Напомним, инициативу возвести "Ленинградский монумент" в Ташкенте власти Санкт-Петербурга озвучили во время визита в Россию Заместителя хокима Ташкента Шарофа Рахманова в октябре.