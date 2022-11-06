https://uz.sputniknews.ru/20221106/v-termeze-proxodyat-voennye-ucheniya-29756589.html
В Термезе проходят военные учения
В Термезе проходят военные учения
В маневрах участвуют подразделения ПВО сухопутных войск Узбекистана. 06.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-06T16:13+0500
2022-11-06T16:13+0500
2022-11-06T16:33+0500
общество
военные учения
термез
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ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. На Термезском общевойсковом полигоне Юго-Западного особого военного округа стартовали учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.В церемонии открытия учений принял участие начальник управления ПВО сухопутных войск военного округа подполковник Дилмурод Шералиев. Он отметил, что в воинских частях и учреждениях создана материально-техническая база и все необходимые условия для военнослужащих, что обеспечивает высокий уровень подготовки вооруженных сил страны.После этого прошел смотр участников учения. Военнослужащие также получили инструкции по прохождению учений. Маневры продлятся до 16 ноября.Читайте также: Узбекистанские ученые приняли участие в форуме в Нижнем Новгороде
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военные учения, термез
В Термезе проходят военные учения
16:13 06.11.2022 (обновлено: 16:33 06.11.2022)
В маневрах участвуют подразделения ПВО сухопутных войск Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik.
На Термезском общевойсковом полигоне Юго-Западного особого военного округа стартовали учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск Узбекистана. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства обороны республики.
В церемонии открытия учений принял участие начальник управления ПВО сухопутных войск военного округа подполковник Дилмурод Шералиев. Он отметил, что в воинских частях и учреждениях создана материально-техническая база и все необходимые условия для военнослужащих, что обеспечивает высокий уровень подготовки вооруженных сил страны.
После этого прошел смотр участников учения. Военнослужащие также получили инструкции по прохождению учений. Маневры продлятся до 16 ноября.