https://uz.sputniknews.ru/20221106/v-termeze-proxodyat-voennye-ucheniya-29756589.html

В Термезе проходят военные учения

В Термезе проходят военные учения

В маневрах участвуют подразделения ПВО сухопутных войск Узбекистана. 06.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-06T16:13+0500

2022-11-06T16:13+0500

2022-11-06T16:33+0500

общество

военные учения

термез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/06/29749493_0:16:768:448_1920x0_80_0_0_c0d7ccf813dc24513d7fd51c8ba65434.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. На Термезском общевойсковом полигоне Юго-Западного особого военного округа стартовали учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.В церемонии открытия учений принял участие начальник управления ПВО сухопутных войск военного округа подполковник Дилмурод Шералиев. Он отметил, что в воинских частях и учреждениях создана материально-техническая база и все необходимые условия для военнослужащих, что обеспечивает высокий уровень подготовки вооруженных сил страны.После этого прошел смотр участников учения. Военнослужащие также получили инструкции по прохождению учений. Маневры продлятся до 16 ноября.Читайте также: Узбекистанские ученые приняли участие в форуме в Нижнем Новгороде

термез

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

военные учения, термез