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https://uz.sputniknews.ru/20221106/v-termeze-proxodyat-voennye-ucheniya-29756589.html
В Термезе проходят военные учения
В Термезе проходят военные учения
В маневрах участвуют подразделения ПВО сухопутных войск Узбекистана. 06.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-06T16:13+0500
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общество
военные учения
термез
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ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. На Термезском общевойсковом полигоне Юго-Западного особого военного округа стартовали учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.В церемонии открытия учений принял участие начальник управления ПВО сухопутных войск военного округа подполковник Дилмурод Шералиев. Он отметил, что в воинских частях и учреждениях создана материально-техническая база и все необходимые условия для военнослужащих, что обеспечивает высокий уровень подготовки вооруженных сил страны.После этого прошел смотр участников учения. Военнослужащие также получили инструкции по прохождению учений. Маневры продлятся до 16 ноября.Читайте также: Узбекистанские ученые приняли участие в форуме в Нижнем Новгороде
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военные учения, термез
военные учения, термез

В Термезе проходят военные учения

16:13 06.11.2022 (обновлено: 16:33 06.11.2022)
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© Мудофаа вазирлиги
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В маневрах участвуют подразделения ПВО сухопутных войск Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 ноября — Sputnik. На Термезском общевойсковом полигоне Юго-Западного особого военного округа стартовали учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
В церемонии открытия учений принял участие начальник управления ПВО сухопутных войск военного округа подполковник Дилмурод Шералиев. Он отметил, что в воинских частях и учреждениях создана материально-техническая база и все необходимые условия для военнослужащих, что обеспечивает высокий уровень подготовки вооруженных сил страны.
После этого прошел смотр участников учения. Военнослужащие также получили инструкции по прохождению учений. Маневры продлятся до 16 ноября.
Читайте также: Узбекистанские ученые приняли участие в форуме в Нижнем Новгороде
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