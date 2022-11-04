https://uz.sputniknews.ru/20221104/uzbekistanskie-uchenye-prinyali-uchastie-v-forume-v-nijnem-novgorode-29730384.html

Узбекистанские ученые приняли участие в форуме в Нижнем Новгороде

Узбекистанские ученые приняли участие в форуме в Нижнем Новгороде

Международный форум молодых ученых стран СНГ "Наука без границ" был посвящен 300-летию Российской академии наук.

2022-11-04T18:36+0500

2022-11-04T18:36+0500

2022-11-04T18:36+0500

общество

наука

ученые

академия наук узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Молодые ученые из Узбекистана приняли участие в международном научном форуме стран СНГ в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.Форум молодых ученых государств-участников СНГ "Наука без границ" проходил с 1 по 4 ноября в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского.Всего в форуме, посвященном 300-летию Российской академии наук (РАН), участвовали 384 молодых ученых из девяти стран СНГ, а также из ряда стран дальнего зарубежья.Узбекистан представляла группа молодых ученых Академии наук республики. С лекцией в рамках форума выступил стажер-исследователь кафедры естественных наук Хорезмской академии Мамуна Ф. Нуржанов.Всего в рамках мероприятия ученые представили около 250 докладов в рамках девяти научных секций: "Искусственный интеллект", "Технологии будущего", "Новые материалы", "Комфортная среда", "Здоровое поколение", "Продовольственная безопасность", "Сохраняя наследие", "Креативная личность".В программу форума вошли лекции от академиков РАН, круглые столы и сессии.Читайте также: Нематов оценил роль Санкт-Петербурга в деятельности СНГ

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