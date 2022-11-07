https://uz.sputniknews.ru/20221107/dlya-pskemskoy-ges-ischut-podryadchika--upravlyayuschego-proektom-29786544.html

Для Пскемской ГЭС ищут подрядчика – управляющего проектом

Для Пскемской ГЭС ищут подрядчика – управляющего проектом

"Узбекгидроэнерго" объявил тендер на выбор подрядчика для строительство плотины гидроэлектростанции.

2022-11-07T20:13+0500

2022-11-07T20:13+0500

2022-11-07T20:13+0500

общество

гэс

тендер

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. АО “Ўзбекгидроэнерго” объявило тендер на привлечение подрядчика на сопровождение строительства Пскемской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Согласно сообщению, министерство приняло решение нанять подрядчика PMC (Project Management Contractor – подрядчика по управлению проектом), чтобы использовать передовой мировой опыт строительства плотины.Подрядчик PMC ведет технико-технологический, финансовый, экологический контроль за договором строительства плотины, гарантирует безопасность и надежность гидротехнических сооружений и конструкций, высокое качество строительства.Согласно условиям тендера, подрядчик PMC должен соответствовать следующим требованиям:Напоминаем, что президент подписал Указ № 5253 о строительстве гидроэлектростанции мощностью 400 МВт на реке Пскем в Бостоликском районе Ташкентской области 4 октября 2021 года. В ноябре 2021 года русло реки Пскем было перекрыто для строительства ГЭС, а в декабре начались строительные работы.Читайте также: Мирзиёев рассмотрел предложения по энергосбережению

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