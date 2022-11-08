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Вашингтон призвал банки вести дела с некоторыми компаниями России — СМИ
Вашингтон призвал банки вести дела с некоторыми компаниями России — СМИ
Госдеп и Минфин США призвали крупные финансовые компании продолжать оказывать "базовые услуги" таким компаниям, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".
2022-11-08T15:37+0500
2022-11-08T15:37+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Власти США посоветовали крупным американским финансовым организациям продолжать сотрудничество с российскими компаниями. Такой совет Государственный департамент и Министерство финансов дало банкам негласно, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.Как сообщает агентство, в число таких финансовых организаций вошли JPMorgan и Citigroup. Власти США призвали их продолжать оказывать "базовые услуги", включая денежные переводы и конвертацию в доллары для таких компаний, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".Федеральные власти напомнили финансистам, что не вся российская экономика находится под санкциями, поэтому американский бизнес должен продолжать работать с разрешенными секторами "во избежание глобальной экономической катастрофы".В свою очередь представители Citigroup и JPMorgan отказались комментировать РИА Новости эту информацию.Читайте также: И вновь российские хакеры: эксперт рассказал, почему говорят о вмешательстве в выборы США
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сша крупные банки государственный департамент министерство финансов gpmorgan citigroup "газпром" "уралкалий" "фосагро"
сша крупные банки государственный департамент министерство финансов gpmorgan citigroup "газпром" "уралкалий" "фосагро"

Вашингтон призвал банки вести дела с некоторыми компаниями России — СМИ

15:37 08.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIMЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
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Госдеп и Минфин США призвали крупные финансовые компании продолжать оказывать "базовые услуги" таким компаниям, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Власти США посоветовали крупным американским финансовым организациям продолжать сотрудничество с российскими компаниями. Такой совет Государственный департамент и Министерство финансов дало банкам негласно, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как сообщает агентство, в число таких финансовых организаций вошли JPMorgan и Citigroup. Власти США призвали их продолжать оказывать "базовые услуги", включая денежные переводы и конвертацию в доллары для таких компаний, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".
Федеральные власти напомнили финансистам, что не вся российская экономика находится под санкциями, поэтому американский бизнес должен продолжать работать с разрешенными секторами "во избежание глобальной экономической катастрофы".
В свою очередь представители Citigroup и JPMorgan отказались комментировать РИА Новости эту информацию.
Читайте также: И вновь российские хакеры: эксперт рассказал, почему говорят о вмешательстве в выборы США
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