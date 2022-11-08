https://uz.sputniknews.ru/20221108/rats-shos-za-god-predotvratila-41-terakt-v-stranax-organizatsii-29797795.html
РАТС ШОС за год предотвратила 41 теракт в странах Организации
РАТС ШОС за год предотвратила 41 теракт в странах Организации
Специалисты антитеррористической структуры предотвратили около 300 преступлений террористического и экстремистского характера. 08.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-08T13:34+0500
2022-11-08T13:34+0500
2022-11-08T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев, выступая в Ташкенте на конференции "Современная безопасность: вызовы и решения", рассказал об итогах деятельности структуры за 2021 год, сообщает корреспондент Sputnik.По данным Мирзаева, в минувшем году компетентные органы стран организации предотвратили 41 теракт и 283 преступлений террористического, экстремистского и сепаратистского характера.Спецслужбы также прекратили деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций и 203 лидеров, членов и пособников этих организаций.Из незаконного оборота изъяли более 200 единиц оружия, около 28 тыс. единиц различных боеприпасов, 97 самодельных взрывных устройств. 422 кг. взрывчатых веществ и более тонны наркотических средств.Кроме того, оперативные службы раскрыли 26 каналов финансирования, 74 канала незаконного оборота оружия, 19 каналов незаконной миграции.В сети интернет заблокировали около 240 тыс. информационных ресурсов, пропагандирующих идеи "трех зол": сепаратизма, терроризма и экстремизма, отметил Руслан Мирзаев.Читайте также: Ситуация в Афганистане остается сложной – антитеррористический центр СНГ
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шос, ратс шос, борьба с терроризмом
шос, ратс шос, борьба с терроризмом
РАТС ШОС за год предотвратила 41 теракт в странах Организации
Специалисты антитеррористической структуры предотвратили около 300 преступлений террористического и экстремистского характера.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik.
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев, выступая в Ташкенте на конференции "Современная безопасность: вызовы и решения", рассказал об итогах деятельности структуры за 2021 год, сообщает корреспондент Sputnik
.
По данным Мирзаева, в минувшем году компетентные органы стран организации предотвратили 41 теракт и 283 преступлений террористического, экстремистского и сепаратистского характера.
Спецслужбы также прекратили деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций и 203 лидеров, членов и пособников этих организаций.
Из незаконного оборота изъяли более 200 единиц оружия, около 28 тыс. единиц различных боеприпасов, 97 самодельных взрывных устройств. 422 кг. взрывчатых веществ и более тонны наркотических средств.
Кроме того, оперативные службы раскрыли 26 каналов финансирования, 74 канала незаконного оборота оружия, 19 каналов незаконной миграции.
В сети интернет заблокировали около 240 тыс. информационных ресурсов, пропагандирующих идеи "трех зол": сепаратизма, терроризма и экстремизма, отметил Руслан Мирзаев.