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Ситуация в Афганистане остается сложной – Сысоев
Ситуация в Афганистане остается сложной – Сысоев
Руководитель антитеррористического центра СНГ выступил на конференции региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.
2022-11-08T12:11+0500
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политика
ратс шос
атц снг
афганистан
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Афганистан по-прежнему является потенциальным источником террористической опасности в регионе. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, выступая на международной научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.По словам эксперта, одним из ключевых дестабилизирующих факторов является сохраняющиеся террористические угрозы со стороны радикально настроенных исламистских группировок.В этой связи высока вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и шанхайской организации сотрудничества, отметил эксперт. При этом, немаловажную роль в дестабилизации обстановки играют западные страны.Действия радикальных группировок не только создают террористическую угрозу, но и ставят под сомнение успех серьезных региональных транспортных проектов, считает руководитель антитеррористического центра СНГ.По словам Евгения Сысоева, противостоять этим вызовам можно лишь консолидировав общие усилия мирового сообщества, в том числе компетентных органов и профильных международных организаций. Поэтому антитеррористический центр СНГ уделяет особое внимание развитию сотрудничества с РАТС ШОС.Антитеррористический центр ведет подготовку к двум крупным мероприятиям, которые состоятся в 2023 году в Кыргызстане: совместным антитеррористическим учениям СНГ и первой международной конференции СНГ по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.* — запрещенные в России террористические организацииЧитайте также: Итоги саммита ШОС в Самарканде — обзор, видео
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узбекистан афганистан терроризм ратс шос атц снг евгений сысоев
узбекистан афганистан терроризм ратс шос атц снг евгений сысоев

Ситуация в Афганистане остается сложной – Сысоев

12:11 08.11.2022 (обновлено: 12:12 08.11.2022)
© МИД Узбекистана/Анвар ИльясовДиректор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев
Директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2022
© МИД Узбекистана/Анвар Ильясов
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Руководитель антитеррористического центра СНГ выступил на конференции региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Афганистан по-прежнему является потенциальным источником террористической опасности в регионе. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, выступая на международной научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
"Несмотря на некоторые снижения общего уровня террористической активности ситуация в Афганистане продолжает оставаться сложной", - отметил Евгений Сысоев.
По словам эксперта, одним из ключевых дестабилизирующих факторов является сохраняющиеся террористические угрозы со стороны радикально настроенных исламистских группировок.
"Не прекращается переброска игиловцев* с Ближнего Востока на север Афганистана. Одновременно радикалы наращивают контакты с Аль-Кайдой*. Устойчивые связи с функционерами сети Хакани* позволили ей попасть в руководство четырёх афганских провинций, одна из которых граничит с Узбекистаном", - подчеркнул он.
В этой связи высока вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и шанхайской организации сотрудничества, отметил эксперт. При этом, немаловажную роль в дестабилизации обстановки играют западные страны.
"Используя рычаги экономического и политического давления, Запад продолжает создавать условия для укрепления боевого крыла движения в сети Хакани*", - отметил Евгений Сысоев.
Действия радикальных группировок не только создают террористическую угрозу, но и ставят под сомнение успех серьезных региональных транспортных проектов, считает руководитель антитеррористического центра СНГ.
"Призывы лидеров группировки к джихаду против так называемого рабства со стороны Китая, России, Соединённых Штатов Америки, Пакистана и Турции ставят под угрозу строительство крупного железнодорожного коридора Термез-Пешавар-Кабул и газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия", - напомнил он.
По словам Евгения Сысоева, противостоять этим вызовам можно лишь консолидировав общие усилия мирового сообщества, в том числе компетентных органов и профильных международных организаций. Поэтому антитеррористический центр СНГ уделяет особое внимание развитию сотрудничества с РАТС ШОС.
Антитеррористический центр ведет подготовку к двум крупным мероприятиям, которые состоятся в 2023 году в Кыргызстане: совместным антитеррористическим учениям СНГ и первой международной конференции СНГ по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.
* — запрещенные в России террористические организации
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