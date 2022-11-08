https://uz.sputniknews.ru/20221108/situatsiya-v-afganistane-ostaetsya-slojnoy--sysoev-29795342.html

Ситуация в Афганистане остается сложной – Сысоев

Ситуация в Афганистане остается сложной – Сысоев

Руководитель антитеррористического центра СНГ выступил на конференции региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.

2022-11-08T12:11+0500

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политика

ратс шос

атц снг

афганистан

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Афганистан по-прежнему является потенциальным источником террористической опасности в регионе. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, выступая на международной научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.По словам эксперта, одним из ключевых дестабилизирующих факторов является сохраняющиеся террористические угрозы со стороны радикально настроенных исламистских группировок.В этой связи высока вероятность экспорта нестабильности на пространство Содружества и шанхайской организации сотрудничества, отметил эксперт. При этом, немаловажную роль в дестабилизации обстановки играют западные страны.Действия радикальных группировок не только создают террористическую угрозу, но и ставят под сомнение успех серьезных региональных транспортных проектов, считает руководитель антитеррористического центра СНГ.По словам Евгения Сысоева, противостоять этим вызовам можно лишь консолидировав общие усилия мирового сообщества, в том числе компетентных органов и профильных международных организаций. Поэтому антитеррористический центр СНГ уделяет особое внимание развитию сотрудничества с РАТС ШОС.Антитеррористический центр ведет подготовку к двум крупным мероприятиям, которые состоятся в 2023 году в Кыргызстане: совместным антитеррористическим учениям СНГ и первой международной конференции СНГ по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.* — запрещенные в России террористические организацииЧитайте также: Итоги саммита ШОС в Самарканде — обзор, видео

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