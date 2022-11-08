https://uz.sputniknews.ru/20221108/rukovoditeli-doljny-prepodavat-chtoby-byli-izmeneniya---toshkulov-29792873.html

Руководители должны преподавать, чтобы были изменения - Тошкулов

Руководители должны преподавать, чтобы были изменения - Тошкулов

Министр высшего и среднего специального образования провел открытое занятие для магистров в ТГЭУ.

2022-11-08T11:28+0500

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общество

вуз

министр

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на открытом занятии для магистров в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ) обратился к руководителям государственных органов и организаций и призвал их теснее сотрудничать с вузами.Как отметил министр, он сам, будучи членом правительства, не перестает преподавать в вузе, чтобы быть на связи со студентами, узнавать об их общественной жизни и следить за качеством образования."Могу сказать, что в последние 5-6 лет много делается в плане создания конкурентной среды в образовании. Сегодня из вопросов и ответов студентов видно, что они очень интересуются не только наукой, но и текущей внутренней и внешней политикой Узбекистана. Они с интересом делятся своими мыслями", - подчеркнул он.Министр дал поручение ректорам, проректорам, деканам, а также заведующим кафедрами самим не отказываться от преподавания. Несмотря на занятость, руководящие работники должны преподавать, и тогда начнутся изменения, отметил Тошкулов."Я хотел бы обратиться к коллегам, членам правительства, руководителям органов государственного управления, банкирам, налоговым инспекторам, руководству таможенного комитета, побудить их начать подбирать свои будущие кадры. К примеру, у меня на примете 4-5 студентов для работы в министерстве. Некоторые из них будут моими помощниками, а некоторых возьмут на подработку в какой-то отдел", - поделился министр.Он призвал членов правительства и предпринимателей читать лекции в вузах, вкладываться в оборудование аудиторий и комнат в общежитии. Это позволит улучшить связь между учебными заведениями и государственными органами и совершенствовать систему образования, считает Абдукодир Тошкулов.Читайте также: Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

министр высшего и среднего специального образования абдукодир тошкулов