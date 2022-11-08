https://uz.sputniknews.ru/20221108/takoe-vnimanie-motiviruet---student-spasshiy-rebenka-o-poluchennoy-nagrade-29802511.html

"Такое внимание мотивирует" - студент, спасший ребенка, о полученной награде

"Такое внимание мотивирует" - студент, спасший ребенка, о полученной награде

Спасение мальчика из реки было "просто человеческим поступком", рассказал в интервью Sputnik Шахзод Мирзаулугов.

2022-11-08T16:18+0500

2022-11-08T16:18+0500

2022-11-08T16:18+0500

общество

узбекистан

награда

интервью

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Студент из Узбекистана, Шахзод Мирзаулугов, спасший ребенка из горной реки, получил нагрудный знак "Горячее сердце".О своем поступке и о награде Шахзод рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik.Как мы сообщали ранее, весной этого года Шахзод Бехзод оглы Мирзаулугов во время отдыха в районе Зеравшанского хребта спас из бурлящей горной реки мальчика. У ребенка от долгого купания в холодной воде начались судороги, из-за чего мальчик начал тонуть.После случившегося юноша не афишировал свой поступок, известность стала для него полной неожиданностью, признается молодой человек."Я рассказал о случившемся своему другу. Через какое то время мне начинают звонить и поздравлять мои учителя, родственники, друзья. Я не понимал, что происходит. А мне рассказывают, что обо мне пишут в разных изданиях и что я герой. Я сам не понял, честно говоря, как это получило такую огласку", - рассказал Шахзод Мирзаулугов.Отважный молодой человек стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".Торжественное награждение Шахзода Мирзаулугова нагрудным знаком "Горячее сердце", грамотой и подарками прошло в Русском доме в Ташкенте 7 ноября.Напомним: Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.Инициатива проводится Фондом социально-культурных инициатив совместно с российскими министерствами. С 2020 года инициатива проходит с международным участием.Имена и мужественные истории всех лауреатов вносятся в ежегодную Почетную книгу "Горячее сердце".Лауреатам Инициативы в возрасте до 16 лет Минпросвещения России предоставляет возможность принять участие в тематической смене "Горячие сердца" во Всероссийском детском центре "Орлёнок".Читайте также: Узбекистанцу, спасшему ребенка из горной реки, вручили знак "Горячее сердце"

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интервью студент шахзод мирзаулугов награда "горячее сердце" инициатива нагрудный знак