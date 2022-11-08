https://uz.sputniknews.ru/20221108/v-uzbekistane-nachnut-vyyavlyat-geneticheskie-narusheniya-na-rannix-stadiyax-29791285.html

В Узбекистане начнут выявлять генетические нарушения на ранних стадиях

В Узбекистане начнут выявлять генетические нарушения на ранних стадиях

Мининноваций подписало меморандум о сотрудничестве с международной китайской компанией – исследователем генома.

2022-11-08T10:48+0500

2022-11-08T10:48+0500

2022-11-08T10:53+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

тестирование

здоровье

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В Узбекистане начнут выявлять генетические нарушения плода на ранних стадиях беременности и у новорожденных в первые дни жизни. Поможет внедрять новые технологии международная китайская компания BGI.Соответствующий меморандум о сотрудничестве с китайской компанией подписало руководство Министерства инновационного развития.Компания BGI – крупнейшая в мире организация, занимающаяся исследованием генома человека.Как рассказали Sputnik в Мининноваций, уже со следующего года в республике начнут применять инновационные подходы для раннего выявления генетических нарушений у новорожденных, детей и взрослого населения."В рамках подписания Меморандума было объявлено об открытии совместной компании Genscreen с равным долевым участием BGI Genomics (КНР) и компании Альбатрос (Узбекистан). Компания Genscreen будет заниматься развитием и проведением неонатального скрининга редких наследственных заболеваний в первые дни после рождения, предоставлением различных генетических тестов для населения и местных лабораторий, включая тестирование беременных начиная с 10-ой недели беременности, для ранней диагностики синдромов, вызываемых различными хромосомными нарушениями", - уточнили в Мининноваций.Кроме того, специалисты планируют проводить генетическое тестирование на выявление хромосомных патологий у эмбрионов при процедуре ЭКО.Компания также будет проводить различные генетические исследования, позволяющие прогнозировать возникновение различных заболеваний (например, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета), восприимчивость к различным внешним факторам, включая ультрафиолетовое излучение, курение, алкоголь, действие различных лекарственных препаратов.Скрининг новорожденных планируют проводить в рамках пилотного проекта на 48 врожденных наследственных заболеваний.Более того, можно будет провести анализ еще на 87 генетических заболеваний при помощи новейшего метода секвенирования ДНК следующего поколения (NGS). Помимо 87 генетических заболеваний также на NGS будет проведен скрининг генов на восприимчивость к 32 лекарственным препаратам для персонифицированного подхода в лечении заболеваний.Читайте также: Наука и медицина: какие проекты поддержал фонд Алишера Усманова в Узбекистане

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