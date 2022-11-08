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https://uz.sputniknews.ru/20221108/zerkalnye-oblaka-dlya-moskvy-solntse-dlya-samarkanda--kak-rabotaet-yunus-safardiar-29813916.html
Зеркальные облака для Москвы, солнце для Самарканда – как работает Юнус Сафардиар
Зеркальные облака для Москвы, солнце для Самарканда – как работает Юнус Сафардиар
Родился в Узбекистане, учился в России, работает в Лондоне. Известный британский скульптор Юнус Сафардиар в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, как развивалось его мастерство под влиянием узбекской и русской культуры.
2022-11-08T21:09+0500
2022-11-08T21:09+0500
культура
интервью
скульптор
самарканд
москва
лондон
россия
узбекистан
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Не так давно скульптор Юнус Сафардиар посетил Ташкент – две его работы выставляли на проходившей в столице Международной биеннале современного искусства. Обе инсталляции, к слову, он создавал специально для этой выставки.Корреспондент Sputnik побеседовал с одним из самых известных деятелей современного искусства не только в Узбекистане, но и за рубежом – в интервью нашему изданию Юнус Сафардиар рассказывает о самаркандском детстве, учебе в Санкт-Петербурге и международной карьере.Первую мастерскую создал на шкафуЮнус Сафаридар – уроженец Самарканда."Я жил рядом с мечетью Биби Ханум. Все мое детство прошло там. Звуки моего детства – это голоса людей, а также звуки реставрации архитектурных памятников. А вот пахнет мое детство мамиными лепешками, которые она пекла каждое утро", - вспоминает художник.Именно в Самарканде Юнус, будучи еще маленьким ребенком, создал свою первую мастерскую. Появилась "студия" следующим образом: мама купила ему цветной пластилин, из которого Юнусу понравилось лепить дома и людей.Интерес к искусству рос с каждым годом, и, когда Сафардиару исполнилось 12, он поступил в Республиканскую школу-интернат для одаренных детей в Ташкенте. Сначала изучал живопись. А однажды попал в скульптурную мастерскую и понял, что хочет создавать скульптуры сам. Свою первую работу Юнус Сафардиар, к слову, сохранил и говорит, что никогда ее не продаст."Я сделал ее здесь, в Ташкенте, когда мне было 12 лет. Это голова мальчика из мрамора. Она стоит у меня дома. Немногое, что осталось из моего детства", - рассказывает он."Он обязательно поступит"Окончив школу, Юнус Сафардиар в 1984 году поступает в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Стать студентом этого учреждения всегда было непросто – институт существует с 1757 года и ведет свою историю от Императорской Академии художеств. В числе выпускников заведения – известные всему миру классики живописи, скульптуры и архитектуры, включая Илью Репина, Михаила Врубеля и Валентина Серова.В российском Союзе художников Кубасова описывали как чуткого педагога, который сразу мог распознать талант. В случае с Юнусом Сафардиаром так и получилось – увидев работы самаркандского школьника, Сергей Кубасов сказал, что этот человек обязательно поступит. Через год в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры подали документы 200 человек. Взяли лишь восьмерых, в их числе – Юнуса Сафардиара.Санкт-Петербург стал роднымЮнус Сафардиар рассказывает, что до сих пор часто посещает Санкт-Петербург. "У меня там очень много друзей, город стал мне родным. Именно там я начал формироваться как личность. Меня формировала русская культура", - объясняет художник.Особенно скульптор благодарен педагогам – народным художникам СССР Олегу Комову и Михаилу Аникушину. Если Аникушин был известен, прежде всего, как монументалист, то памятники Комова отличались скрупулезной проработкой исторических деталей. Общаясь с преподавателями и наблюдая за их работой, Сафардиар оттачивал собственный стиль и вскоре получил первую награду – малую золотую медаль Академии художеств СССР.С золотой медалью он окончил и институт. Выпускники с такими достижениями без труда находят работу. Однако Юнуса заметили еще в процессе учебы – институт посетили представители Великобритании и, увидев творчество студента, предложили организовать его выставку в Лондоне.Зеркальные облака для Москвы, золотое солнце для СамаркандаСегодня Юнус Сафардиар считается британским скульптором. Он живет в Лондоне, но его инсталляции и скульптуры известны и в ближнем зарубежье. Например, недавно в Санкт-Петербурге прошла выставка скульптора под названием "Наваждение". Международный аэропорт Новосибирска украшает восьмиметровая скульптура Юнуса Сафардиара "Покорение Сибири".У входа в московскую "Башню Федерация" тоже стоит работа Сафардиара – абстрактные "Врата многогранности", арт-объект, состоящий из множества зеркальных облаков, которые символизируют гармонию и общность культурных кодов мира. Позднее в Москве появилась вторая скульптура Юнуса Сафардиара – "Капсулы безвременья". В капсулах находятся фигуры великанов из нержавеющей стали – они словно спят, но продолжают оставаться рядом с людьми. Скульптура символизирует человеческое желание прожить не просто так, а оставить после себя след.А в сентябре этого года инсталляцию Юнуса Сафардиара перед саммитом ШОС в Самарканде установили в Конгресс-центре – называется она "Солнце" и весит аж 13 тонн. По словам скульптора, ради нее в Конгресс-центре специально укрепляли потолок.Подарить солнце городу, который воспитал тебя, - что может быть символичнее?Читайте также: Картины-рулоны и засохшие цветы: что Фарангиз Ра показала на выставке в Ташкенте
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узбекистан россия скульптор юнус сафадиар творческий путь биография самарканд москва лондон интервью

Зеркальные облака для Москвы, солнце для Самарканда – как работает Юнус Сафардиар

21:09 08.11.2022
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяСкульптор Юнус Сафардиар
Скульптор Юнус Сафардиар - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Анна Желиховская
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Анна Желиховская
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Родился в Узбекистане, учился в России, работает в Лондоне. Известный британский скульптор Юнус Сафардиар в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, как развивалось его мастерство под влиянием узбекской и русской культуры.
Не так давно скульптор Юнус Сафардиар посетил Ташкент – две его работы выставляли на проходившей в столице Международной биеннале современного искусства. Обе инсталляции, к слову, он создавал специально для этой выставки.
Корреспондент Sputnik побеседовал с одним из самых известных деятелей современного искусства не только в Узбекистане, но и за рубежом – в интервью нашему изданию Юнус Сафардиар рассказывает о самаркандском детстве, учебе в Санкт-Петербурге и международной карьере.

Первую мастерскую создал на шкафу

"Родился в Узбекистане, образование получил в России, а как художник формировался в Великобритании, - так о себе рассказывает Юнус Сафардиар. - Мало у кого в судьбе есть такое сочетание – надеюсь, что умело его использую".
Юнус Сафаридар – уроженец Самарканда.
"Я жил рядом с мечетью Биби Ханум. Все мое детство прошло там. Звуки моего детства – это голоса людей, а также звуки реставрации архитектурных памятников. А вот пахнет мое детство мамиными лепешками, которые она пекла каждое утро", - вспоминает художник.
Именно в Самарканде Юнус, будучи еще маленьким ребенком, создал свою первую мастерскую. Появилась "студия" следующим образом: мама купила ему цветной пластилин, из которого Юнусу понравилось лепить дома и людей.
"У меня много братьев, и, чтобы они мне не мешали, я стал залезать на шкаф и "работать" там. Так что в детстве у меня была мастерская, прямо на шкафу", - вспоминает скульптор.
Интерес к искусству рос с каждым годом, и, когда Сафардиару исполнилось 12, он поступил в Республиканскую школу-интернат для одаренных детей в Ташкенте. Сначала изучал живопись. А однажды попал в скульптурную мастерскую и понял, что хочет создавать скульптуры сам. Свою первую работу Юнус Сафардиар, к слову, сохранил и говорит, что никогда ее не продаст.
"Я сделал ее здесь, в Ташкенте, когда мне было 12 лет. Это голова мальчика из мрамора. Она стоит у меня дома. Немногое, что осталось из моего детства", - рассказывает он.

"Он обязательно поступит"

Окончив школу, Юнус Сафардиар в 1984 году поступает в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Стать студентом этого учреждения всегда было непросто – институт существует с 1757 года и ведет свою историю от Императорской Академии художеств. В числе выпускников заведения – известные всему миру классики живописи, скульптуры и архитектуры, включая Илью Репина, Михаила Врубеля и Валентина Серова.
"Я поступил каким-то чудом, - говорит Юнус Сафардиар. – За год до экзаменов посетил Санкт-Петербург, познакомился с некоторыми преподавателями, например, с профессором Кубасовым".

Знаменитый скульптор Сергей Кубасов создал немало памятников, которые молодые специалисты изучают до сих пор как образцы пластики, многомерности и характерности: памятник Николаю Островскому в Сочи, памятник Федору Достоевскому в Шанхае или мемориальный комплекс "Партизанская слава" в Ленинградской области.

В российском Союзе художников Кубасова описывали как чуткого педагога, который сразу мог распознать талант. В случае с Юнусом Сафардиаром так и получилось – увидев работы самаркандского школьника, Сергей Кубасов сказал, что этот человек обязательно поступит. Через год в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры подали документы 200 человек. Взяли лишь восьмерых, в их числе – Юнуса Сафардиара.
"Он был моим учителем, даже кумиром. Сергей Кубасов формировал меня как художника", - вспоминает скульптор.

Санкт-Петербург стал родным

Юнус Сафардиар рассказывает, что до сих пор часто посещает Санкт-Петербург. "У меня там очень много друзей, город стал мне родным. Именно там я начал формироваться как личность. Меня формировала русская культура", - объясняет художник.
© Личный архив Юнуса СафардиараСкульптор Юнус Сафардиар
Скульптор Юнус Сафардиар - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2022
Скульптор Юнус Сафардиар
© Личный архив Юнуса Сафардиара
Особенно скульптор благодарен педагогам – народным художникам СССР Олегу Комову и Михаилу Аникушину. Если Аникушин был известен, прежде всего, как монументалист, то памятники Комова отличались скрупулезной проработкой исторических деталей. Общаясь с преподавателями и наблюдая за их работой, Сафардиар оттачивал собственный стиль и вскоре получил первую награду – малую золотую медаль Академии художеств СССР.
"В конце учебного года выбирали лучших рисовальщиков и поощряли медалями. Мне вручили медаль за академические рисунки с изображениями мужской и женской фигур", - говорит Юнус Сафардиар.
С золотой медалью он окончил и институт. Выпускники с такими достижениями без труда находят работу. Однако Юнуса заметили еще в процессе учебы – институт посетили представители Великобритании и, увидев творчество студента, предложили организовать его выставку в Лондоне.
"Так, первая моя выставка прошла в Лондоне. Это был 1990 год. Я сам повез туда свои скульптуры на грузовом пароходе, - рассказывает Сафардиар. - В Лондон со всего мира приезжают десятки тысяч художников, и все они надеются чего-то добиться. Но получается лишь у единиц, остальные же вынуждены менять профессию. Мне очень повезло. Я всегда был одержим творчеством", - признается скульптор.

Зеркальные облака для Москвы, золотое солнце для Самарканда

Сегодня Юнус Сафардиар считается британским скульптором. Он живет в Лондоне, но его инсталляции и скульптуры известны и в ближнем зарубежье. Например, недавно в Санкт-Петербурге прошла выставка скульптора под названием "Наваждение". Международный аэропорт Новосибирска украшает восьмиметровая скульптура Юнуса Сафардиара "Покорение Сибири".
У входа в московскую "Башню Федерация" тоже стоит работа Сафардиара – абстрактные "Врата многогранности", арт-объект, состоящий из множества зеркальных облаков, которые символизируют гармонию и общность культурных кодов мира. Позднее в Москве появилась вторая скульптура Юнуса Сафардиара – "Капсулы безвременья". В капсулах находятся фигуры великанов из нержавеющей стали – они словно спят, но продолжают оставаться рядом с людьми. Скульптура символизирует человеческое желание прожить не просто так, а оставить после себя след.
© Личный архив Юнуса СафардиараСкульптор Юнус Сафардиар
Скульптор Юнус Сафардиар - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2022
Скульптор Юнус Сафардиар
© Личный архив Юнуса Сафардиара
А в сентябре этого года инсталляцию Юнуса Сафардиара перед саммитом ШОС в Самарканде установили в Конгресс-центре – называется она "Солнце" и весит аж 13 тонн. По словам скульптора, ради нее в Конгресс-центре специально укрепляли потолок.
"Узбекистан – солнечная страна. Солнце – начало всего. Я решил посвятить эту работу Узбекистану, тем более сегодня страна находится на новом этапе своего развития", - говорит Сафардиар.
Подарить солнце городу, который воспитал тебя, - что может быть символичнее?
Читайте также: Картины-рулоны и засохшие цветы: что Фарангиз Ра показала на выставке в Ташкенте
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