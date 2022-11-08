https://uz.sputniknews.ru/20221108/znamenityy-tsirk-nikulina-vystupit-v-tashkente-29796423.html
Знаменитый цирк Никулина выступит в Ташкенте
Знаменитый цирк Никулина выступит в Ташкенте
Гастроли Московского цирка на Цветном бульваре будут приурочены к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.
2022-11-08T12:53+0500
2022-11-08T12:53+0500
2022-11-08T12:53+0500
культура
россия
узбекистан
ташкент
цирк
юрий никулин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/02/20736748_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_0fcc36e0abd5cb96f9acd5f2b3228956.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Знаменитый цирк Юрия Никулина выступит в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Гастроли Московского цирка Никулина на Цветном бульваре пройдут с 19 ноября по 11 декабря. Они приурочены к 100-летию со дня рождения знаменитого российского артиста Юрия Никулина.Выступления будут проходить по субботам и воскресеньям. В программе номера акробатов на першах, воздушных канатоходцев, жонглеров-эквилибристов, дрессировщиков и клоунов.На манеже выступят народные и заслуженные артисты России, лауреаты и призеры Международных фестивалей.Читайте также: Узбекистанский фильм получил Гран-при на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата"
россия
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/02/20736748_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1df992a947c045c18ea3c078a7aee6af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент цирк юрия никулина на цветном бульваре гастроли
узбекистан ташкент цирк юрия никулина на цветном бульваре гастроли
Знаменитый цирк Никулина выступит в Ташкенте
Гастроли Московского цирка на Цветном бульваре будут приурочены к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Знаменитый цирк Юрия Никулина выступит в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Гастроли Московского цирка Никулина на Цветном бульваре пройдут с 19 ноября по 11 декабря. Они приурочены к 100-летию со дня рождения знаменитого российского артиста Юрия Никулина.
Выступления будут проходить по субботам и воскресеньям. В программе номера акробатов на першах, воздушных канатоходцев, жонглеров-эквилибристов, дрессировщиков и клоунов.
На манеже выступят народные и заслуженные артисты России, лауреаты и призеры Международных фестивалей.