https://uz.sputniknews.ru/20221108/znamenityy-tsirk-nikulina-vystupit-v-tashkente-29796423.html

Знаменитый цирк Никулина выступит в Ташкенте

Знаменитый цирк Никулина выступит в Ташкенте

Гастроли Московского цирка на Цветном бульваре будут приурочены к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.

2022-11-08T12:53+0500

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культура

россия

узбекистан

ташкент

цирк

юрий никулин

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Знаменитый цирк Юрия Никулина выступит в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Гастроли Московского цирка Никулина на Цветном бульваре пройдут с 19 ноября по 11 декабря. Они приурочены к 100-летию со дня рождения знаменитого российского артиста Юрия Никулина.Выступления будут проходить по субботам и воскресеньям. В программе номера акробатов на першах, воздушных канатоходцев, жонглеров-эквилибристов, дрессировщиков и клоунов.На манеже выступят народные и заслуженные артисты России, лауреаты и призеры Международных фестивалей.Читайте также: Узбекистанский фильм получил Гран-при на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата"

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