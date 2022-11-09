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Китай не позволил Шарлю Мишелю критиковать спецоперацию России
Китай не позволил Шарлю Мишелю критиковать спецоперацию России
Власти Поднебесной отменили русофобское выступление председателя Европейского совета на церемонии открытия V Китайской международной импортной выставки
2022-11-09T10:45+0500
2022-11-09T10:45+0500
2022-11-09T10:45+0500
в мире
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выступление
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Китая отменили трансляцию речи председателя Европейского совета Шарля Мишеля на открытии V Китайской международной выставки в Шанхае, сообщает Sputnik Таджикистан.Глава Евросовета должен был стать одним из участников церемонии открытия V Китайской международной импортной выставки вместе с президентами и руководителями других международных организаций.Однако выступление Мишеля не состоялось. Как заявил его представитель Баренд Лейтс, заранее записанное видео с обращением просто не показали.В своей речи председатель Евросовета жестко критиковал специальную военную операцию России и потребовал от Китая надавить на РФ и положить конец СВО.В своей речи Шарль Мишель также затронул тему зависимости Европы от российского топлива и связанного с ней дисбаланса. Представители Китая отказались комментировать отмену выступления Мишеля.Читайте также: Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю
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китай европейский совет шарль мишель китайская международная выставка в шанхае речь русофобская специальная военная операция россии сво
китай европейский совет шарль мишель китайская международная выставка в шанхае речь русофобская специальная военная операция россии сво
Китай не позволил Шарлю Мишелю критиковать спецоперацию России
Власти Поднебесной отменили русофобское выступление председателя Европейского совета на церемонии открытия V Китайской международной импортной выставки
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Власти Китая отменили трансляцию речи председателя Европейского совета Шарля Мишеля на открытии V Китайской международной выставки в Шанхае, сообщает Sputnik Таджикистан
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Глава Евросовета должен был стать одним из участников церемонии открытия V Китайской международной импортной выставки вместе с президентами и руководителями других международных организаций.
Однако выступление Мишеля не состоялось. Как заявил его представитель Баренд Лейтс, заранее записанное видео с обращением просто не показали.
В своей речи председатель Евросовета жестко критиковал специальную военную операцию России и потребовал от Китая надавить на РФ и положить конец СВО.
В своей речи Шарль Мишель также затронул тему зависимости Европы от российского топлива и связанного с ней дисбаланса.
"В Европе мы стремимся к равновесию в торговых отношениях, чтобы не возникало чрезмерной зависимости одной стороны от другой. Это также относится к нашей торговле с Китаем", - заявил глава Европейского совета.
Представители Китая отказались комментировать отмену выступления Мишеля.