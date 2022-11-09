https://uz.sputniknews.ru/20221109/29821639.html

Китай не позволил Шарлю Мишелю критиковать спецоперацию России

Китай не позволил Шарлю Мишелю критиковать спецоперацию России

Власти Поднебесной отменили русофобское выступление председателя Европейского совета на церемонии открытия V Китайской международной импортной выставки

2022-11-09T10:45+0500

2022-11-09T10:45+0500

2022-11-09T10:45+0500

в мире

китай

выступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/09/29821814_0:0:5589:3144_1920x0_80_0_0_a2f71da6608b46dae6b0d27858428c2d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Китая отменили трансляцию речи председателя Европейского совета Шарля Мишеля на открытии V Китайской международной выставки в Шанхае, сообщает Sputnik Таджикистан.Глава Евросовета должен был стать одним из участников церемонии открытия V Китайской международной импортной выставки вместе с президентами и руководителями других международных организаций.Однако выступление Мишеля не состоялось. Как заявил его представитель Баренд Лейтс, заранее записанное видео с обращением просто не показали.В своей речи председатель Евросовета жестко критиковал специальную военную операцию России и потребовал от Китая надавить на РФ и положить конец СВО.В своей речи Шарль Мишель также затронул тему зависимости Европы от российского топлива и связанного с ней дисбаланса. Представители Китая отказались комментировать отмену выступления Мишеля.Читайте также: Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай европейский совет шарль мишель китайская международная выставка в шанхае речь русофобская специальная военная операция россии сво