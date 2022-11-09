https://uz.sputniknews.ru/20221109/ischenko-rasskazal-pochemu-segodnya-v-ssha-situatsiya-xuje-chem-v-gody-grajdanskoy-voyny-29815758.html
Ищенко рассказал, почему сегодня в США ситуация хуже, чем в годы Гражданской войны
Ищенко рассказал, почему сегодня в США ситуация хуже, чем в годы Гражданской войны
Почему Киев и Вашингтон не готовы к конструктивным переговорам с Москвой?
2022-11-09T10:05+0500
2022-11-09T10:05+0500
2022-11-09T10:05+0500
видео
сша
гражданская война
киев
вашингтон
москва
переговоры
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Пойдут ли демократы на организацию новой гражданской войны в США? Зачем Украина хочет построить новый Ан-225 "Мрия"? Что ждет украинское государство с его нынешним руководством? Обо всех этих и многих других вопросах поговорили с политологом Ростиславом Ищенко. Смотрите в интервью Sputnik на русском.
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ищенко рассказал почему сегодня в сша ситуация хуже чем в годы гражданской войны почему киев и вашингтон не готовы к конструктивным переговорам с москвой
ищенко рассказал почему сегодня в сша ситуация хуже чем в годы гражданской войны почему киев и вашингтон не готовы к конструктивным переговорам с москвой
Ищенко рассказал, почему сегодня в США ситуация хуже, чем в годы Гражданской войны
Почему Киев и Вашингтон не готовы к конструктивным переговорам с Москвой?
Пойдут ли демократы на организацию новой гражданской войны в США? Зачем Украина хочет построить новый Ан-225 "Мрия"? Что ждет украинское государство с его нынешним руководством?
Обо всех этих и многих других вопросах поговорили с политологом Ростиславом Ищенко. Смотрите в интервью Sputnik на русском.