https://uz.sputniknews.ru/20221109/k-30-letiyu-konstitutsii-uzbekistantsev-nagradyat-nagrudnymi-znakami-29822856.html

К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками

К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками

Вручат новую награду гражданам, вносящим достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального потенциала и оборонной мощи.

2022-11-09T11:22+0500

2022-11-09T11:22+0500

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общество

указ

президент

награда

конституция

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент своим Указом учредил памятный знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги" ("30-летие Конституции Республики Узбекистан").Новую награду вручат узбекистанцам, вносящим достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала, оборонной мощи.В список награжденных войдут представители всех сфер, ветераны труда, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, а также лица, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан.Руководителям министерств и ведомств, хокимам областей и города Ташкента должны организовать на местах вручение памятных знаков в торжественной обстановке на мероприятиях в честь дня принятия Конституции.Читайте также: "Такое внимание мотивирует" — студент, спасший ребенка, о полученной награде

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