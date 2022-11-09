https://uz.sputniknews.ru/20221109/k-30-letiyu-konstitutsii-uzbekistantsev-nagradyat-nagrudnymi-znakami-29822856.html
К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками
К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками
Вручат новую награду гражданам, вносящим достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального потенциала и оборонной мощи.
2022-11-09T11:22+0500
2022-11-09T11:22+0500
2022-11-09T11:41+0500
общество
указ
президент
награда
конституция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25395819_0:243:2775:1804_1920x0_80_0_0_43ae2b30e8399cd5f798abe8a9b942dd.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент своим Указом учредил памятный знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги" ("30-летие Конституции Республики Узбекистан").Новую награду вручат узбекистанцам, вносящим достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала, оборонной мощи.В список награжденных войдут представители всех сфер, ветераны труда, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, а также лица, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан.Руководителям министерств и ведомств, хокимам областей и города Ташкента должны организовать на местах вручение памятных знаков в торжественной обстановке на мероприятиях в честь дня принятия Конституции.Читайте также: "Такое внимание мотивирует" — студент, спасший ребенка, о полученной награде
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/11/25395819_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_dbc68a50d20a4484f4a34440204e07f8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
указ президента награда памятный знак 30-летие конституции кому вручат новая награда
указ президента награда памятный знак 30-летие конституции кому вручат новая награда
К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками
11:22 09.11.2022 (обновлено: 11:41 09.11.2022)
Вручат новую награду гражданам, вносящим достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального потенциала и оборонной мощи.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Президент своим Указом
учредил памятный знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги" ("30-летие Конституции Республики Узбекистан").
Новую награду вручат узбекистанцам, вносящим достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала, оборонной мощи.
В список награжденных войдут представители всех сфер, ветераны труда, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, а также лица, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан.
Руководителям министерств и ведомств, хокимам областей и города Ташкента должны организовать на местах вручение памятных знаков в торжественной обстановке на мероприятиях в честь дня принятия Конституции.